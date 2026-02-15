Rossella Brescia racconta la fine della storia con Luciano Cannito
Dalla vocazione religiosa alla danza, fino alla rottura con Luciano Cannito: Rossella Brescia racconta il suo percorso e il momento personale che sta vivendo, tra lavoro, lutto e una nuova fase da single.
Rossella Brescia ripercorre a Verissimo le tappe della sua vita, partendo da un sogno lontano dal mondo dello spettacolo. Da bambina immaginava un futuro in convento, tanto da improvvisare un velo con gli strofinacci di casa. Poi l’incontro con un video di danza cambia tutto: nasce una passione che diventa presto una strada precisa. La fede, però, resta una presenza costante.
Il percorso non è stato lineare. Durante le selezioni di Miss Italia, racconta, si è trovata davanti a giudizi duri che l’hanno segnata profondamente. Nonostante alcune fasce già conquistate e le aspettative di chi la sosteneva, decide di fermarsi. Anche nel mondo della danza incontra ostacoli: il fisico, considerato troppo formoso per certi standard, la spinge a cercare altre opportunità, fino all’approdo in televisione.
Tra i ricordi più recenti, c’è il dolore per la scomparsa del padre. Brescia descrive un legame ancora fortissimo e lo sente accanto ogni giorno. La madre, dopo una vita condivisa durata sessant’anni, sta cercando di affrontare il vuoto lasciato dalla perdita.
Il racconto si sposta poi sulla lunga relazione con Luciano Cannito, conclusa dopo molti anni insieme. Brescia ammette di non aver compreso fino in fondo cosa sia successo. Parla di un rapporto trasformato e di una chiarezza che avrebbe voluto ricevere. Un passaggio lascia spazio ai dubbi: il riferimento a una possibile terza persona, mai chiarito del tutto.
Nonostante la fine della storia, il legame umano resta. Tra i due oggi c’è un rapporto sereno, fatto di rispetto e sostegno reciproco. Cannito ha continuato a esserle vicino anche nei suoi progetti professionali, ma l’idea di tornare insieme sembra esclusa.
Per la prima volta dopo molti anni, Brescia si ritrova single e sente il bisogno di fermarsi. Nessuna nuova relazione all’orizzonte, solo il desiderio di dedicare tempo a se stessa. Con ironia, torna al ricordo iniziale: una vocazione che, almeno per scherzo, sembra riaffacciarsi.