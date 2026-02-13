Milano cortina 2026, programma del 13 febbraio: Moioli guida gli azzurri tra snowboard e speed skating

Oggi, 13 febbraio, giornata intensa alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026: riflettori su Michela Moioli nello snowboardcross e sugli azzurri dello speed skating, con un programma ricco di gare dalla mattina alla sera.

Settima giornata di gare ai Giochi di Milano Cortina 2026, con l’Italia che continua a inseguire nuove medaglie dopo gli ori conquistati da Federica Brignone e Francesca Lollobrigida. Il programma di oggi, venerdì 13 febbraio, mette al centro lo snowboardcross femminile e le prove di speed skating.

Grande attesa per Michela Moioli, impegnata nello snowboardcross insieme a Lisa Francesia Boirai e Sofia Groblechner. Le qualificazioni iniziano in mattinata, mentre dalle 13.30 si entra nel vivo con le batterie a eliminazione diretta fino alla finale prevista nel pomeriggio.

Spazio anche allo speed skating con i 10.000 metri maschili, dove scenderanno in pista Davide Ghiotto e Riccardo Lorello. Una gara lunga e selettiva che può regalare soddisfazioni alla squadra italiana.

La giornata si apre alle 9 con il bob a due maschile e la combinata nordica, mentre nel curling l’Italia affronta la Gran Bretagna nel torneo maschile. In mattinata si disputano anche le prove del monobob femminile e la 10 km di sci di fondo in tecnica libera.

Nel primo pomeriggio, oltre allo snowboardcross, occhi puntati sul biathlon con la sprint maschile e sulle partite di curling femminile. Proseguono anche i tornei di hockey su ghiaccio, con l’Italia impegnata contro la Slovacchia.

Dalle 16 in poi il programma entra nella fase serale con skeleton femminile, salto con gli sci e pattinaggio di figura. In chiusura spazio alle finali di snowboard halfpipe maschile e alle ultime manche dello skeleton.

Le gare sono trasmesse in diretta sui canali Rai e in streaming su RaiPlay. Disponibile anche la copertura integrale sulle piattaforme a pagamento come Eurosport, Discovery+, Dazn, Timvision e Prime Video Channels.