Milano cortina 2026, programma del 13 febbraio: Moioli guida gli azzurri tra snowboard e speed skating

Luca Bianchi | 13 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi, 13 febbraio, giornata intensa alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026: riflettori su Michela Moioli nello snowboardcross e sugli azzurri dello speed skating, con un programma ricco di gare dalla mattina alla sera.

milano cortina

Settima giornata di gare ai Giochi di Milano Cortina 2026, con l’Italia che continua a inseguire nuove medaglie dopo gli ori conquistati da Federica Brignone e Francesca Lollobrigida. Il programma di oggi, venerdì 13 febbraio, mette al centro lo snowboardcross femminile e le prove di speed skating.

Grande attesa per Michela Moioli, impegnata nello snowboardcross insieme a Lisa Francesia Boirai e Sofia Groblechner. Le qualificazioni iniziano in mattinata, mentre dalle 13.30 si entra nel vivo con le batterie a eliminazione diretta fino alla finale prevista nel pomeriggio.

Leggi anche: Milano Cortina 2026, il programma di oggi: Goggia e Brignone in discesa, azzurri tra snowboard e biathlon
Seconda giornata intensa a Milano Cortina 2026, con l’Italia di nuovo protagonista tra sci alpino, snowboard e biathlon.

Spazio anche allo speed skating con i 10.000 metri maschili, dove scenderanno in pista Davide Ghiotto e Riccardo Lorello. Una gara lunga e selettiva che può regalare soddisfazioni alla squadra italiana.

La giornata si apre alle 9 con il bob a due maschile e la combinata nordica, mentre nel curling l’Italia affronta la Gran Bretagna nel torneo maschile. In mattinata si disputano anche le prove del monobob femminile e la 10 km di sci di fondo in tecnica libera.

Nel primo pomeriggio, oltre allo snowboardcross, occhi puntati sul biathlon con la sprint maschile e sulle partite di curling femminile. Proseguono anche i tornei di hockey su ghiaccio, con l’Italia impegnata contro la Slovacchia.

Dalle 16 in poi il programma entra nella fase serale con skeleton femminile, salto con gli sci e pattinaggio di figura. In chiusura spazio alle finali di snowboard halfpipe maschile e alle ultime manche dello skeleton.

Le gare sono trasmesse in diretta sui canali Rai e in streaming su RaiPlay. Disponibile anche la copertura integrale sulle piattaforme a pagamento come Eurosport, Discovery+, Dazn, Timvision e Prime Video Channels.