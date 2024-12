Mondiali nuoto vasca corta: Italia bronzo nella staffetta 4x100 mista maschile

L’Italia conquista la medaglia di bronzo nella finale della staffetta 4x100 mista maschile ai mondiali di nuoto in vasca corta di Budapest. La squadra composta da Lorenzo Mora nel dorso, Ludovico Viberti nella rana, Michele Busa nel delfino e Alessandro Miressi nello stile libero ha ottenuto il terzo posto con un tempo di 3.19.91.

La gara è stata dominata dalla Russia, che ha vinto l’oro stabilendo un nuovo record del mondo con un crono di 3.18.68. Gli Stati Uniti hanno chiuso al secondo posto con un tempo di 3.19.03, aggiudicandosi l’argento. Per l’Italia si tratta della nona medaglia in questa edizione della kermesse iridata, confermando un bilancio positivo per il nuoto azzurro.

