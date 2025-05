Ilary Blasi riceve la proposta di matrimonio da Bastian Muller sul Lago di Como

Ilary Blasi ha vissuto un weekend da sogno con una romantica proposta di matrimonio da parte di Bastian Muller sul suggestivo Lago di Como. Secondo il settimanale Chi, il fidanzato ha pianificato un'esperienza indimenticabile, culminata in una proposta a bordo di una lussuosa barca, tra paesaggi mozzafiato e un'atmosfera da favola.

Weekend da sogno per Ilary Blasi, protagonista di una romantica proposta di matrimonio da parte del fidanzato Bastian Muller. Secondo quanto rivelato dal settimanale Chi, la conduttrice è stata sorpresa durante una lussuosa gita sul Lago di Como, organizzata nei minimi dettagli da Muller.

Proposta in barca tra lusso e romanticismo

Ilary è stata prelevata a Milano da una fiammante Lamborghini gialla, con cui Bastian l’ha accompagnata fino alla prestigiosa Villa d’Este. Dopo il check-in, la coppia ha proseguito l’esperienza con un giro in barca, durante il quale Muller, dopo aver parlato con il capitano per organizzare tutto nei dettagli, si è inginocchiato per chiedere la mano della showgirl.

Il momento è stato descritto dal magazine come ricco di emozione: Blasi, sorpresa e commossa, avrebbe risposto con un bacio appassionato, prendendogli il viso tra le mani e sussurrandogli un evidente 'sì'.

Le indiscrezioni su un possibile matrimonio circolavano da tempo, ma ora arriva una conferma che rende tutto più reale e ufficiale. Sebbene le nozze non siano imminenti, a causa del divorzio ancora in corso con Francesco Totti, Ilary Blasi sembra pronta a iniziare una nuova vita con Bastian Muller.

