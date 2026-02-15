Lorenzo Tano e Lucrezia Lando tra sogni, tv e polemiche sull'Isola dei famosi

Lucrezia Lando e Lorenzo Tano raccontano sogni, paure e retroscena televisivi. Tra carriera, famiglia e polemiche sui reality, emergono desideri personali e qualche rimpianto.

San Valentino fa da sfondo alla settima puntata della rubrica Sogni C...ostruiti, in onda ogni sabato alle 21 sul canale nazionale Smart TV 231 e su Onda Novara TV, con repliche sui canali del digitale terrestre. Protagonisti della serata Lucrezia Lando e Lorenzo Tano, coppia nata durante Ballando con le Stelle. Per Lucrezia la danza resta il centro di tutto. Dopo l’esperienza nel programma Rai, il suo obiettivo è continuare nel mondo dello spettacolo, con l’idea di affermarsi anche come conduttrice o opinionista. Accanto al lavoro, prende spazio un desiderio personale: costruire una famiglia, accompagnato però da una forte paura di non riuscirci. Leggi anche: Lorenzo Tano e Lucrezia Lando ospiti a Sogni C...Ostruiti su Onda Tv

Lorenzo Tano e Lucrezia Lando saranno tra gli ospiti della puntata del 14 febbraio di “Sogni costruiti”, in onda alle 21 su Onda Tv e sulle emittenti del circuito Fox Production, con spazio anche agli esperti e alla rubrica dedicata ai sogni. Lorenzo, figlio di Rocco Siffredi, parla invece di un sogno mai realizzato: diventare pilota. Un percorso interrotto anche per limiti fisici, che lo ha portato a reinventarsi. Oggi si descrive come una persona capace di spaziare tra più interessi, senza restare ancorato a un’unica strada. Tra i due c’è sintonia anche sul lavoro. Caratteri diversi, spiegano, che riescono a trovare un equilibrio e a completarsi. Sul futuro non escludono l’idea di una famiglia, ma preferiscono non forzare i tempi. Nel corso della puntata si torna anche sull’esperienza televisiva di Lorenzo all’Isola dei famosi. Una partecipazione breve, segnata da scelte che lui stesso definisce difficili da comprendere. Racconta di aver accettato quanto accaduto, pur restando perplesso sul perché sia stato selezionato per poi essere escluso senza le stesse opportunità concesse ad altri concorrenti. Il discorso si intreccia con il periodo in cui un’inchiesta televisiva coinvolgeva suo padre, elemento che avrebbe influito sul contesto mediatico. Lorenzo evita scontri diretti, ma lascia intendere che alcune decisioni non siano state casuali. Lucrezia torna invece su Ballando con le Stelle, raccontando il dispiacere per non essere stata chiamata nelle celebrazioni dei vent’anni del programma. Un’assenza che pesa, visto il percorso iniziato a 18 anni e culminato con la vittoria insieme a Gilles Rocca. Nonostante ciò, i rapporti con l’ambiente restano aperti. Durante un momento più intimo della puntata, emerge la paura più grande della ballerina: non riuscire a costruire una famiglia. Un timore che lei stessa riconosce come centrale e che riflette il suo desiderio di equilibrio tra vita personale e professionale. Guardando avanti, la coppia pensa anche a possibili progetti comuni. Tra le idee, la conduzione di un programma dedicato alla danza, capace di unire le loro esperienze e trasformarle in un percorso condiviso.

