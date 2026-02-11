Lorenzo Tano e Lucrezia Lando ospiti a Sogni C...Ostruiti su Onda Tv

Lorenzo Tano e Lucrezia Lando saranno tra gli ospiti della puntata del 14 febbraio di “Sogni costruiti”, in onda alle 21 su Onda Tv e sulle emittenti del circuito Fox Production, con spazio anche agli esperti e alla rubrica dedicata ai sogni.

Sabato 14 febbraio alle 21 la trasmissione Sogni costruiti torna in prima serata su Onda Tv, visibile in tutta Italia e sulle reti del circuito Fox Production. Tra i protagonisti della nuova puntata ci saranno Lorenzo Tano e Lucrezia Lando.

Lorenzo Tano, nato a Roma nel 1996, è il figlio maggiore di Rocco Siffredi e Rozsa Tassi. È cresciuto in Ungheria, si è laureato in Economia e oggi lavora come regista e project manager nel settore delle piattaforme dedicate all’educazione sessuale, con un ruolo legato alla Siffredi Academy.

Il pubblico televisivo lo ha già visto nel 2023 a Ballando con le stelle, esperienza che lo ha portato a farsi conoscere anche fuori dall’ambito professionale. Nel 2025 ha preso parte anche all’Isola dei famosi, ampliando la sua presenza nel mondo dello spettacolo.

Al suo fianco ci sarà Lucrezia Lando, ballerina nata a Bassano del Grappa nel 1998. Fin da piccola si è avvicinata alla danza, passando dalla classica al latino americano e costruendo nel tempo un percorso solido nel settore.

La svolta per lei è arrivata con la chiamata nel cast di Ballando con le stelle, programma in cui ha conosciuto Lorenzo Tano. I due mantengono un profilo riservato sulla vita privata, ma la loro presenza in studio potrebbe offrire nuovi spunti sul loro percorso insieme.

La puntata proporrà anche l’intervento degli esperti e uno spazio dedicato alla parte psicologica legata al gioco dei sogni, elemento fisso della rubrica. Dalla domenica successiva sono previste repliche sui canali collegati in diverse regioni italiane.