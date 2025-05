Isola dei Famosi 2025: Lorenzo Tano eliminato, Antonella Mosetti crolla in lacrime per il lutto

Home / Social News / Isola dei Famosi 2025: Lorenzo Tano eliminato, Antonella Mosetti crolla in lacrime per il lutto

È stato Lorenzo Tano il primo eliminato dell’Isola dei Famosi 2025. Durante la seconda puntata, andata in onda lunedì 12 maggio su Canale 5, il reality condotto da Veronica Gentili ha svelato l’esito della prima nomination. In studio, Simona Ventura ha commentato gli eventi come opinionista, mentre Pierpaolo Pretelli ha seguito i naufraghi dall’Honduras.

L’eliminazione di Lorenzo Tano e la crisi emotiva di Antonella Mosetti

Tra i nominati c’erano Mario Adinolfi, Patrizia Rossetti, Carly Tommasini e Lorenzo Tano. È stato quest’ultimo, figlio di Rocco Siffredi, a dover lasciare la Playa. Dopo aver salutato i compagni, Lorenzo ha abbandonato il gioco visibilmente sereno per l’esperienza vissuta.

Momenti di forte commozione per Antonella Mosetti, che ha vissuto giorni difficili a causa del recente lutto per la perdita del padre. Provata dalla fame, dalla stanchezza e dalla sofferenza emotiva, Antonella si è lasciata andare a un pianto liberatorio: "Non ce la faccio neanche a parlare. Non ho ancora elaborato la morte di mio papà", ha detto. La notte, ha spiegato, si sveglia per la nausea e non riesce a dormire.

Dallo studio, il fratello Massimiliano Mosetti ha cercato di darle forza: "Papà è dentro di te e nella meraviglia che vedi". Anche la figlia Asia l’ha spronata: "Questo è un gioco tosto, ma i veri problemi della vita sono altri. Io faccio sempre il tifo per te".

I nominati della seconda puntata sono Antonella Mosetti e Patrizia Rossetti per il gruppo senior, mentre Carly Tommasini e Leonardo Brum rappresentano i giovani. Il pubblico deciderà chi dovrà abbandonare l’isola nella prossima puntata.

Guarda anche il video:

Video Isola dei Famosi 2025: La sorpresa dell'eliminato, Lorenzo Tano fuori! Video Isola dei Famosi 2025: La sorpresa dell'eliminato, Lorenzo Tano fuori!

Altri aggiornamenti su Isola dei famosi

Isola dei Famosi 2025: stasera la prima eliminazione e l'ingresso di Dino Giarrusso

Stasera, lunedì 12 maggio, torna in prima serata su Canale 5 il secondo appuntamento con L'Isola dei Famosi, condotto da Veronica Gentili.

Isola dei Famosi, Angelo Famao si ritira dopo 3 giorni: Mi sento confuso, anche gli animali ce l'hanno con me

Angelo Famao lascia L’Isola dei Famosi dopo soli tre giorni in Honduras. Il cantante neomelodico siciliano ha annunciato il ritiro dal reality di Canale 5 condotto da Veronica Gentili, spiegando in un videomessaggio le ragioni della sua scelta.

Ibiza Altea esclusa dall'Isola dei Famosi: svelato il motivo dell'addio improvviso

Ibiza Altea, attrice e modella italo-americana, è stata ufficialmente esclusa dal cast dell’Isola dei Famosi 2025.