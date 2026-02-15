Domenica In, ospiti e anticipazioni della puntata del 15 febbraio
La puntata del 15 febbraio di Domenica In mescola musica, attualità e spettacolo, con ospiti legati al Festival di Sanremo, al cinema e a storie personali raccontate in studio.
La nuova puntata di Domenica In, in onda domenica 15 febbraio dalle 14 su Rai 1, si apre con un collegamento con Carlo Conti. Il conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo interviene per raccontare le ultime novità e i preparativi della manifestazione ormai imminente.
Spazio alla musica con Nek, pronto a partire per il suo tour europeo. L’artista ripercorre i momenti più importanti della sua carriera e della sua vita, esibendosi con alcuni dei brani che lo hanno reso celebre.
Nel corso della trasmissione arriva anche il cinema con Anna Ferzetti, che presenta Domani interrogo, film diretto da Umberto Carteni e in uscita il 19 febbraio.
Momento dedicato ai ricordi con Patrizia Baldi, ex moglie di Claudio Villa, in studio insieme alle figlie Andrea Celeste e Aurora. Le tre ripercorrono gli anni vissuti accanto al cantante, nel centenario della nascita del celebre “Reuccio”.
Segue un omaggio a Sammy Basso, scomparso nel 2024 a 28 anni. I genitori Amerigo e Laura Lucchin presentano il libro “Sammy, una vita da abbracciare”, ripercorrendo la sua storia.
Non manca l’attualità, con Mara Venier e Tommaso Cerno che commentano le notizie della settimana insieme ai giornalisti Antonio Caprarica e Giovanni Terzi.
Tra gli altri momenti della puntata, Enzo Miccio racconta la relazione tra Liz Taylor e Richard Burton, mentre Teo Mammucari anima lo studio con il gioco telefonico “La cassaforte di Domenica In”.