Verissimo, ospiti e anticipazioni della puntata del 14 febbraio
Torna nel weekend Verissimo con nuovi ospiti tra spettacolo, storie personali e testimonianze forti. In studio attori, artisti e protagonisti di vicende private che hanno segnato l’attualità recente.
Nuovo appuntamento con Verissimo nel fine settimana di Canale 5. Sabato 14 e domenica 15 febbraio Silvia Toffanin accoglie in studio volti noti dello spettacolo e protagonisti di storie personali intense, tra interviste inedite e racconti diretti.
Tra gli ospiti della puntata di oggi c’è il giovane attore Saul Nanni, al suo debutto nel salotto televisivo, attualmente nelle sale con il film “La gioia”. Spazio anche a Melissa Satta, che festeggia i suoi 40 anni, e a Marina La Rosa, pronta a raccontare momenti particolarmente significativi della sua vita.
Verissimo torna nel pomeriggio di domenica 8 febbraio con una puntata ricca di interviste e racconti personali.
Racconto personale anche per il coreografo e regista Luciano Cannito, mentre Luca Trapanese torna a parlare della sua esperienza di padre single, iniziata nel 2018 con l’adozione della piccola Alba, bambina con sindrome di Down.
Nel corso della puntata Silvia Toffanin intervista Rita Pavone, artista dalla lunga carriera, e Fiordaliso, ospite alla vigilia di un compleanno importante. Per la prima volta insieme in studio anche Rocco Casalino e il compagno Alejandro.
Tra gli altri ospiti Rosita Celentano e Rossella Brescia. Spazio poi alla relazione tra Helena Prestes e Javier Martinez, nata durante l’esperienza al Grande Fratello e arrivata al primo anno.
La puntata si chiude con una testimonianza legata a un caso ancora aperto: Sabrina e Luca, genitori di Alex Marangon, il giovane morto nel giugno 2024 in provincia di Treviso, raccontano la loro ricerca di risposte su quanto accaduto.