Verissimo, ospiti e anticipazioni della puntata del 14 febbraio

Home / Social News / Verissimo, ospiti e anticipazioni della puntata del 14 febbraio

Torna nel weekend Verissimo con nuovi ospiti tra spettacolo, storie personali e testimonianze forti. In studio attori, artisti e protagonisti di vicende private che hanno segnato l’attualità recente.