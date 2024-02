Anticipazioni Domenica In: ospiti e scaletta puntata oggi 25 febbraio 2024

La popolare trasmissione "Domenica In", condotta da Mara Venier, torna sugli schermi di Rai 1 il 25 febbraio 2024, dalle ore 14, con una puntata ricca di ospiti illustri e contenuti vari che spaziano dall'attualità allo spettacolo.

Domenica In: Mara Venier accoglie ospiti di spicco e celebra i 70 anni della TV

Tra gli ospiti più attesi, Massimo Giletti farà il suo grande ritorno in Rai, anticipando lo speciale evento "La tv fa 70 anni", che celebrerà i sette decenni della televisione italiana con numerosi invitati. La musica avrà un ruolo centrale grazie alla presenza di artisti come i The Kolors e Diodato, che continueranno a parlare del Festival di Sanremo, e i BNKR44 con Pino D’Angiò, dopo la loro esibizione nella serata delle Cover.

Sul fronte della fiction, Sabrina Ferilli sarà protagonista per la sua partecipazione nella serie di Rai 1 "Gloria". Un momento toccante sarà l'addio alle scene di Sylvie Vartan, che sceglie il palco di "Domenica In" per il suo congedo.

La trasmissione sarà visibile in diretta tv su Rai 1 e in live streaming su RaiPlay.it, permettendo così agli spettatori di seguire il programma da pc, tablet e smartphone.