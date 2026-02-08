Milano Cortina 2026, il programma di oggi: Goggia e Brignone in discesa, azzurri tra snowboard e biathlon

Seconda giornata intensa a Milano Cortina 2026, con l’Italia di nuovo protagonista tra sci alpino, snowboard e biathlon. Da Cortina d’Ampezzo alle piste nordiche, il programma completo e come seguire le gare in tv e streaming.

Le Olimpiadi di Milano Cortina 2026 entrano nel vivo con una giornata ricca di appuntamenti dopo l’esordio che ha portato tre medaglie all’Italia. La mattinata si apre sulle nevi di Cortina d’Ampezzo, dove la discesa libera femminile concentra l’attenzione su Sofia Goggia e Federica Brignone, chiamate a confermare le aspettative.

Il programma prende il via già dalle 9 con lo snowboard, protagonista nello slalom gigante parallelo. Prima le qualificazioni femminili e maschili, poi le fasi a eliminazione diretta che accompagneranno la gara fino alle finali del pomeriggio. In gara diversi azzurri, pronti a giocarsi il passaggio turno nelle manche successive.

A metà mattinata spazio allo sci alpino con la libera femminile, uno dei momenti clou di giornata. Oltre a Goggia e Brignone, al via anche Nicol Delago e Laura Pirovano, in una prova che può incidere pesantemente sul medagliere.

Subito dopo tocca allo sci di fondo con lo skiathlon maschile 10+10 km. L’Italia schiera Elia Barp, Martino Carollo, Davide Graz e Federico Pellegrino, impegnati in una gara di grande resistenza che unisce tecnica classica e skating.

Nel primo pomeriggio il calendario continua a ritmo serrato. Lo snowboard completa il quadro dello slalom gigante parallelo con ottavi, quarti, semifinali e finali, mentre il biathlon propone la staffetta mista 4+6 km, con Tommaso Giacomel, Lukas Hofer, Lisa Vittozzi e Dorothea Wierer a caccia di un risultato di peso.

Spazio anche al curling, con il doppio misto impegnato due volte nel round robin: prima contro la Cechia, poi in serata contro la Gran Bretagna, con Stefania Constantini e Amos Mosaner sul ghiaccio.

Nel tardo pomeriggio riflettori sul pattinaggio di velocità, dove i 5000 metri maschili vedono al via Davide Ghiotto, Riccardo Lorello e Michele Malfatti. Subito dopo, il programma del giorno propone anche il singolo maschile di slittino, con le manche decisive per Dominik Fischnaller.

La serata è dedicata al pattinaggio di figura e al freestyle. La gara a squadre entra nella fase del programma libero, con le coppie e i singoli italiani impegnati sul ghiaccio, mentre lo snowboard big air femminile apre le qualificazioni.

Le gare di oggi sono trasmesse in diretta tv su Rai 2 HD e Rai Sport HD, con ampia copertura nell’arco della giornata. In streaming è possibile seguire le competizioni su RaiPlay e sulle piattaforme Discovery Plus, Hbo Max, Eurosport ed eventualmente Dazn, a seconda degli eventi in programma.