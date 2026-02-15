Papa Leone XIV a Ostia, prima visita nella parrocchia romana

Papa Leone XIV arriva oggi a Ostia per la sua prima visita pastorale in una parrocchia romana. In programma incontri con giovani, famiglie e volontari, poi la messa e il saluto ai fedeli riuniti anche all’esterno della chiesa.

Prima uscita pastorale in una parrocchia della Capitale per papa Leone XIV, atteso oggi a Ostia Lido. La comunità di Santa Maria Regina Pacis è la prima a riceverlo dall’inizio del pontificato, una scelta che richiama il tema della pace, più volte richiamato dal Pontefice nei suoi interventi.

L’arrivo è previsto nel pomeriggio. Alle 16 il Papa incontrerà circa 400 tra bambini del catechismo e giovani, radunati nel campo dietro la chiesa. Subito dopo sarà la volta di anziani, malati, persone in difficoltà e volontari della Caritas, attesi nella palestra della parrocchia.

Alle 17 il Pontefice presiederà la celebrazione eucaristica, affiancato dal cardinale vicario Baldo Reina, dal vescovo del settore Sud Renato Tarantelli Baccari e dal parroco don Giovanni Vincenzo Patanè. Presenti anche altri sacerdoti del territorio e rappresentanti istituzionali.

La notizia della visita ha coinvolto l’intera comunità. Per gestire la partecipazione, i posti sono stati assegnati tramite sorteggio. Per molti fedeli si tratta di un momento speciale, vissuto come l’incontro con il proprio vescovo prima ancora che con il Papa.

Al termine della messa è previsto un confronto con il consiglio pastorale. Prima di lasciare Ostia, Leone XIV saluterà anche i fedeli rimasti all’esterno, dove è stato installato un maxischermo per seguire la celebrazione.