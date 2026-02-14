Meghan Markle mostra il volto di Lilibet in una rara foto con Harry

Meghan Markle pubblica per San Valentino uno scatto familiare con il principe Harry e la piccola Lilibet, mostrando raramente il volto della figlia. Un’immagine che riaccende l’attenzione sulla vita privata dei Sussex.

Meghan Markle ha scelto San Valentino per condividere un momento intimo della sua famiglia. Su Instagram ha pubblicato una foto del principe Harry mentre tiene in braccio la figlia Lilibet, quattro anni, vestita con un abito rosa e collant coordinati, con in mano un mazzo di palloncini.

Nello scatto, il duca di Sussex guarda la bambina con un sorriso evidente. Accanto a loro, anche il ricordo del primogenito Archie, sei anni. “Questi due più Archie sono i miei San Valentino per sempre”, ha scritto Meghan a corredo dell’immagine.

La foto segna una delle rare occasioni in cui il volto di Lilibet viene mostrato chiaramente. Negli anni, la coppia ha infatti mantenuto una certa riservatezza sulla vita dei figli, limitandosi a condividere immagini parziali o scatti da lontano.

Il post arriva dopo una serata trascorsa insieme a Beverly Hills, dove Meghan e Harry hanno anticipato la festa con una cena al ristorante Funke. Per l’uscita, lei ha scelto una giacca marrone con pantaloni neri, mentre lui ha optato per un look total black con jeans.

Un anno fa, la ricorrenza era stata diversa. Meghan aveva celebrato il marito a distanza, mentre Harry era impegnato con gli Invictus Games. In quell’occasione, aveva pubblicato una foto in bianco e nero del loro bacio, accompagnata da parole di affetto e orgoglio per il lavoro del principe.

La coppia si è sposata nel 2018 e due anni dopo ha lasciato gli incarichi ufficiali nella famiglia reale, trasferendosi in California con i figli. Da allora vive a Montecito, lontano dai riflettori istituzionali ma ancora al centro dell’attenzione pubblica.

In un’intervista rilasciata nei mesi scorsi, Meghan ha raccontato alcuni dettagli dell’inizio della relazione con Harry. All’epoca, per mantenere il segreto, si chiamavano semplicemente “M” e “H”, evitando di rivelare la loro identità anche agli amici più stretti.

Nel corso della stessa conversazione, Meghan ha descritto Harry come un compagno presente e attento, impegnato a proteggere la famiglia e a ritagliarsi momenti da condividere insieme, come le uscite serali. Ha anche sottolineato quanto apprezzi il suo lato umano, oltre all’aspetto fisico.

Sui social, i due continuano a mostrarsi uniti. In occasione del loro anniversario di matrimonio, celebrato a maggio, Meghan aveva pubblicato una serie di immagini familiari, ricordando i sette anni trascorsi insieme.