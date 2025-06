Meghan Markle balla incinta con Harry: il video spopola sui social per il compleanno di Lilibet

Meghan Markle balla incinta con Harry: il video spopola sui social per il compleanno di Lilibet

Un video dolcissimo e virale: Meghan Markle, incinta, balla con Harry in un momento intimo e speciale, condiviso in occasione del quarto compleanno di Lilibet. La scena, ambientata in una stanza d’ospedale, trasmette tutta l’emozione di un ricordo prezioso, che ha conquistato i social. Un’immagine che celebra l’amore, la famiglia e i momenti che restano per sempre nel cuore. Quattro anni fa, è successo anche questo.