Ilary Blasi sfoggia un nuovo anello a Parigi e rilancia le voci di matrimonio con Bastian Müller

Ilary Blasi mostra un nuovo anello a Parigi nel giorno di San Valentino. Il gesto riaccende le voci su un possibile matrimonio con Bastian Müller, dopo una serie di gioielli già regalati negli ultimi mesi.

Un diamante in primo piano e una dedica romantica. Ilary Blasi, in viaggio a Parigi, ha pubblicato una storia su Instagram che non è passata inosservata: sull’anulare sinistro brilla un nuovo gioiello accompagnato dalla scritta “My Forever Valentine”. Un’immagine che ha subito acceso le ipotesi su un possibile matrimonio con Bastian Müller.

Non è la prima volta che l’imprenditore tedesco sorprende la conduttrice con un anello importante. Negli ultimi anni, infatti, i regali si sono susseguiti con una certa regolarità, attirando l’attenzione dei fan e degli osservatori più attenti.

Il primo episodio risale al dicembre 2023, durante una vacanza a St. Moritz. In quell’occasione Ilary sfoggiò un solitario imponente, stimato tra i 6 e i 7 carati e dal valore superiore ai 100 mila euro. Un segnale chiaro, anche se non ufficiale.

La situazione è diventata più concreta nel maggio 2025, quando al Lago di Como è arrivata una vera proposta. Le immagini di Bastian Müller in ginocchio a Villa d’Este hanno fatto il giro dei media, con tanto di anello e bacio a suggellare il momento.

Pochi mesi dopo, a dicembre 2025, un altro gioiello ha fatto la sua comparsa a Cortina. Ancora più vistoso, è stato interpretato come un ulteriore passo verso il sì, tanto da far pensare che il 2026 potesse essere l’anno decisivo.

Ora Parigi aggiunge un nuovo tassello. Il diamante mostrato il 14 febbraio sembra rafforzare l’idea di un percorso già definito, anche se manca ancora un passaggio formale: la conclusione della separazione con Francesco Totti.

Secondo le indiscrezioni, le nozze sarebbero già in fase di organizzazione e potrebbero svolgersi nell’estate 2026, lontano da Roma. Intanto Ilary continua a condividere momenti della sua relazione, tra viaggi e gesti simbolici.

In passato la conduttrice aveva dichiarato di non escludere un secondo matrimonio. Oggi, tra nuovi anelli e dediche pubbliche, quella possibilità appare sempre più vicina mentre prosegue il confronto legale con l’ex marito.