Edoardo Bove torna in campo con il Watford dopo il malore
Edoardo Bove torna a giocare dopo oltre un anno dal malore accusato in campo. Il centrocampista è entrato nel finale della sfida tra Preston e Watford, ritrovando il campo e l’emozione della partita.
Dopo più di 14 mesi dall’episodio che aveva fermato la sua carriera, Edoardo Bove è tornato a disputare una partita ufficiale. Il centrocampista romano, oggi al Watford, ha fatto il suo ingresso nei minuti conclusivi della gara di Championship contro il Preston North End.
Indossando la maglia numero 15, Bove è rimasto in campo per 11 minuti contribuendo al finale del match, terminato 2-2. Un rientro atteso a lungo, arrivato al termine di un percorso complesso dopo il malore accusato durante Fiorentina-Inter.
Al triplice fischio, il giocatore ha raggiunto la tribuna per un momento personale: l’abbraccio con la fidanzata Martina, visibilmente emozionato, ha segnato uno dei passaggi più significativi della sua giornata.