Edoardo Bove torna in campo con il Watford dopo il malore

Edoardo Bove torna a giocare dopo oltre un anno dal malore accusato in campo. Il centrocampista è entrato nel finale della sfida tra Preston e Watford, ritrovando il campo e l’emozione della partita.