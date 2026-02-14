Marina La Rosa racconta la svolta: dal Grande Fratello alla professione di psicologa

Dalla fama televisiva alle sedute in studio, Marina La Rosa racconta il percorso che l’ha portata a diventare psicologa, tra ferite familiari, crisi personali e la fine dolorosa del matrimonio.

Marina La Rosa si presenta in tv con una nuova identità. Oggi lavora come psicologa e ha iniziato anche a esercitare. Un cambiamento nato da un percorso personale intenso: prima l’analisi, poi la decisione di studiare per aiutare gli altri.

Durante l’intervista ripercorre il legame complicato con il padre. Racconta di un rapporto distante, segnato dall’incapacità di esprimere affetto. Dopo essersi allontanati, i contatti si erano ridotti a una telefonata all’anno per il compleanno, fino a un riavvicinamento arrivato più tardi. Un vissuto che ha lasciato tracce profonde.

Quelle esperienze, spiega, le permettono oggi di comprendere meglio chi ha di fronte. Le fragilità affrontate in prima persona sono diventate uno strumento nel lavoro con i pazienti, nati anche da momenti di dolore e solitudine.

Il rapporto con la madre è stato diverso, più presente, anche se segnato da una scoperta difficile: da bambina ha saputo che la madre aveva pensato di interrompere la gravidanza. Nonostante tutto, il legame è rimasto forte, anche a distanza, alimentato da telefonate quotidiane che rappresentavano un punto fermo.

Tra i passaggi più duri, la fine del matrimonio con Guido. Un periodo vissuto come un vero lutto, che l’ha portata a perdere molto peso, fino a scendere a 47 chili. Racconta di aver resistito a lungo prima di prendere una decisione definitiva, ma di averlo fatto per salvaguardare se stessa.

Anche la notorietà dopo il Grande Fratello ha avuto un prezzo. Le etichette e le critiche le hanno provocato attacchi di panico, al punto da aver bisogno di protezione quando usciva in pubblico.

Oggi guarda avanti con maggiore serenità. Si dice aperta a una nuova relazione e racconta di essersi avvicinata anche alle app di incontri, vivendo qualche appuntamento che per ora si è fermato a semplici incontri davanti a un caffè.