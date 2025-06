David Beckham operato al polso: le parole affettuose di Victoria dall'ospedale

David Beckham è recentemente stato ricoverato per un intervento al polso, suscitando grande preoccupazione tra i suoi fan. La sua dolce metà, Victoria, ha condiviso sui social una foto che mostra il marito in ospedale, accompagnata da parole piene di affetto e speranza: “Get well soon daddy”. Un gesto che dimostra quanto l’amore e il sostegno siano fondamentali nei momenti di difficoltà. La loro vicinanza è un esempio di vera tenerezza.