Corona in ospedale, foto su X e pressione alta preoccupano i follower

Le immagini pubblicate da Fabrizio Corona su X mostrano l’ex agente fotografico in una struttura sanitaria. A colpire gli utenti è un valore della pressione molto alto visibile sul monitor accanto al letto.

Due scatti condivisi su X hanno acceso l’attenzione attorno a Fabrizio Corona. Nelle immagini, l’ex agente dei paparazzi appare disteso su un lettino all’interno di una struttura sanitaria, collegato a sensori per il monitoraggio dei parametri vitali.

Ad accompagnare le foto, una frase breve ma incisiva: “Non mi state fermando. Mi state ricreando”. Parole che non hanno chiarito le sue condizioni, lasciando spazio a dubbi e interpretazioni tra chi segue il suo profilo.

A catturare l’occhio degli utenti è stato soprattutto il monitor visibile accanto al letto. Tra i dati mostrati, spicca una pressione arteriosa di 167/110, valori considerati elevati e potenzialmente rischiosi indipendentemente dalla persona.

Nei commenti, molti follower hanno espresso preoccupazione, invitandolo a prendersi cura della salute. C’è chi ha parlato apertamente del rischio legato alla pressione alta e chi ha lanciato messaggi di incoraggiamento, chiedendogli di rallentare e adottare abitudini più sane.

Le immagini non forniscono ulteriori dettagli sul motivo della presenza in ospedale né su eventuali diagnosi. Resta però il dato numerico, che ha spinto molti a intervenire con consigli e richieste di aggiornamenti sulle sue condizioni.