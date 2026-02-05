Fabrizio Corona, profili social riattivati e subito oscurati: I miei follower? Tutti stupidi. Faccio soldi grazie a loro

I profili social di Fabrizio Corona tornano online per poche ore e poi spariscono di nuovo. Intanto riemergono le frasi pronunciate mesi fa in tv sul rapporto con i follower e sull’uso degli scoop come strumento di business.

I profili ufficiali di Fabrizio Corona sono ricomparsi online nella mattinata di giovedì 5 febbraio. Un ritorno improvviso, accolto da messaggi e reazioni dei suoi sostenitori, durato però pochissimo. Nel giro di alcune ore gli account sono stati nuovamente oscurati, senza spiegazioni pubbliche.

L’ennesima sparizione riaccende i dubbi su cosa stia succedendo davvero dietro la gestione dei suoi canali digitali. Non è la prima volta che l’ex fotografo dei vip alterna apparizioni e blackout, trasformando i social in un terreno instabile, utile a mantenere alta l’attenzione.

A rendere il momento ancora più discusso sono le dichiarazioni rilasciate da Corona in un’intervista televisiva andata in onda il 29 ottobre 2024 su un’emittente svizzera. In quell’occasione aveva descritto senza filtri il rapporto con il proprio pubblico, usando parole durissime.

Alla domanda su come gestisse uno scoop, come nel caso delle indagini sulle calcioscommesse, la risposta era stata diretta: aprire tutto e “buttarlo in pasto” ai follower, definiti più volte “stupidi”. Secondo Corona, i numeri e i guadagni arrivano proprio sfruttando la massa che lo segue.

Il passaggio televisivo, oggi facilmente reperibile online, restituisce un ritratto freddo e calcolato. Corona parla di pubblico come di uno strumento, utile a generare traffico e denaro, senza alcuna indulgenza.

Il ritorno lampo sui social di queste ore sembra inserirsi nella stessa logica. Più che un problema tecnico, appare come un segnale studiato, un modo per rimettere il suo nome al centro della conversazione e aggiungere un nuovo episodio alla sua lunga e irregolare presenza mediatica.