Follower su Instagram: come aumentarli

Se stai leggendo questo articolo molto probabilmente hai un profilo Instagram e desideri aumentare il numero dei tuoi seguaci. Vediamo quali sono le strategie per aumentare i follower su Instagram.

I metodi che troverai nei prossimi paragrafi hanno l’obiettivo di incrementare il numero di follower in tempi relativamente rapidi e far sì che interagiscano con il tuo profilo.

Aumentare i follower Instagram: le strategie

La strategia che stiamo per svelare sono quelle utilizzate dagli influencer più famosi. Scoprendo queste tecniche avrai le giuste basi per creare un profilo di successo.

1.Trovare la propria nicchia

Cosa significa? Significa che devi scegliere la nicchia che meglio ti rappresenta. Devi effettuare un’indagine di mercato, analizzare i concorrenti e devi individuare il pubblico che intendi raggiungere.

2.Creare uno stile

Su questo Social Network, l’immagine è tutto. Devi cercare di essere originale, devi sfruttare i filtri delle app oppure creare uno stile del tutto nuovo. Il successo di questo social nasce proprio dalla capacità di pubblicare contenuti originali.

Vi sono numerosi modi che ti permettono di ottenere uno stile unico. In molti utilizzano alcuni filtri speciali utilizzando programmi, come ad esempio Lightroom, altri invece, preferiscono puntare su alcune tonalità specifiche. L’obiettivo è quello di riuscire a creare un ambiente che sia riconoscibile fin da subito gli occhi degli utenti.

Le aziende, ad esempio, sono molto attente all’aspetto dei contenuti che vengono pubblicati.

3.Acquistare follower e like Instagram

In tanti ti diranno che l’unico modo valido che ti permette di incrementare i follower su questo social è quello organico. Non è sempre così! Molto spesso acquistare follower o like Instagram è una valida soluzione, soprattutto se il profilo è stato appena creato. Gli utenti sono infatti più propensi a seguire un profilo che risulti essere già popolare.

4.Interagire con utenti in target

Per essere popolare su Instagram devi interagire con la community, in questo modo si andrà a creare un contatto diretto con quelli che sono i propri follower. E’, infatti, consigliabile interagire con i propri follower attraverso stories, sondaggi, domande ecc. Così che l’utente si sentirà preso in considerazione e si sentirà preso in considerazione e tenderà ad essere più attivo sul profilo.

5.Creare campagne pubblicitarie

Anche se non sei un’azienda, ma semplicemente intendi incrementare il numero dei tuoi follower, puoi scegliere di pianificare campagne pubblicitarie. Questa validissima soluzione viene scelta da aziende, professionisti e nuovi influencer per riuscire a raggiungere gli utenti che potrebbero essere interessati ai contenuti pubblicati.

Ti starai chiedendo come funziona. Basta selezionare la fotografia che hai pubblicato che intendi sponsorizzare ed avviare la promozione. Potrai selezionare il luogo in cui desideri pubblicare il tuo annuncio, ad esempio in Italia oppure in una specifica regione, scegliere gli interessi e il budget.

Ad esempio se sul tuo profilo pubblicherai fotografie di viaggi, potrai scegliere come interesse “viaggi” e “vacanze”. Per quanto riguarda il budget, invece, Instagram, da la possibilità di sponsorizzare i propri contenuti partendo dal costo di un solo euro al giorno. Infine, dovrai scegliere la durata della campagna pubblicitaria.

