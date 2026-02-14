Infarto durante una partita di calcetto, salvato 34enne a Modena

Un uomo di 34 anni è stato colpito da infarto mentre giocava a calcetto. L’intervento rapido dei soccorsi e una procedura avanzata hanno permesso di salvargli la vita dopo un arresto cardiaco.

Stava giocando a calcetto quando ha accusato un violento dolore al petto. Un uomo di 34 anni si è accasciato in campo ed è stato subito soccorso dal personale del 118, intervenuto in pochi minuti per stabilizzarlo e trasferirlo all’ospedale civile di Baggiovara, nel Modenese.

Arrivato in ospedale, è stato portato d’urgenza in sala per una coronarografia. Durante le prime fasi dell’esame, però, le sue condizioni sono peggiorate rapidamente fino a un arresto cardiaco che non rispondeva alle manovre tradizionali.

Leggi anche: Malore fatale durante una partita di calcetto a Sestri Ponente: Giampiero Garrido muore a 30 anni, lascia moglie e tre figli

Una serata di sport si è trasformata in tragedia a Genova: un improvviso arresto cardiaco ha spezzato la vita di un calciatore di 30 anni sotto gli occhi dei compagni, lasciando una famiglia con tre figli.

A quel punto è stato attivato l’Ecmo Team del reparto di anestesia e rianimazione. I medici hanno avviato una circolazione extracorporea attraverso una cannulazione femoro-femorale, una procedura che ha permesso di sostenere le funzioni vitali e far ripartire il cuore.

Con il supporto della macchina, i sanitari hanno potuto completare l’intervento individuando e trattando una occlusione completa della coronaria destra, causa dell’infarto.

Dopo circa 24 ore, il paziente è stato trasferito all’Hesperia Hospital, centro cardiochirurgico cittadino, dove è rimasto ricoverato per alcuni giorni prima di rientrare a Baggiovara per il proseguimento delle cure.

La ripresa è stata rapida: alla sospensione della sedazione non sono emersi danni neurologici e l’uomo è stato estubato dopo appena due giorni. Dopo tre giorni è stata interrotta anche l’assistenza con Ecmo, grazie al miglioramento della funzionalità cardiaca, ancora in fase di recupero.