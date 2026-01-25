Malore fatale durante una partita di calcetto a Sestri Ponente: Giampiero Garrido muore a 30 anni, lascia moglie e tre figli

Una serata di sport si è trasformata in tragedia a Genova: un improvviso arresto cardiaco ha spezzato la vita di un calciatore di 30 anni sotto gli occhi dei compagni, lasciando una famiglia con tre figli.

Un improvviso malore lo ha colpito mentre era in campo per una partita di calcetto, senza lasciargli scampo. Giampiero Garrido, trent’anni, è morto nella serata di giovedì 22 gennaio 2026 dopo essersi accasciato sul terreno di gioco dell’area sportiva dell’Ex Corderia, a Sestri Ponente, nel ponente di Genova.

Secondo quanto ricostruito, il giovane è stato colpito da un arresto cardiaco sotto gli occhi degli altri giocatori. I soccorsi sono stati immediati: per circa un’ora i sanitari hanno tentato di rianimarlo, ma ogni sforzo si è rivelato inutile e il decesso è stato dichiarato direttamente sul posto.

La morte improvvisa ha sconvolto la comunità sportiva locale e chi lo conosceva. Sui social network si sono moltiplicati i messaggi di cordoglio, tra cui frasi di affetto e incredulità per una perdita che ha colpito profondamente amici e compagni di squadra.

Giampiero Antonio Garrido Yanez, originario dell’Ecuador, era attivo nel calcio dilettantistico e militava in seconda categoria. Risultava tesserato con l’Asd Ricreativo e partecipava anche alle partite di una formazione amatoriale, il “Sotto il Pontos Fc”, con cui continuava a coltivare quella che veniva descritta da tutti come la sua più grande passione.

Sulla vicenda è stato aperto un fascicolo dalla Procura, che ha disposto l’autopsia per chiarire le cause esatte della morte. Il pubblico ministero Giuseppe Longo intende verificare diversi aspetti, tra cui la regolarità del tesseramento sportivo e l’eventuale svolgimento degli accertamenti medici previsti per l’attività agonistica.

Dalle prime verifiche sarebbe emerso che il medico curante avrebbe in passato consigliato a Garrido di evitare l’attività sportiva a causa di alcuni problemi di salute. Un elemento che sarà ora valutato nell’ambito degli accertamenti disposti dall’autorità giudiziaria.

Giampiero Garrido lascia la moglie e tre figli, il più piccolo dei quali ha appena un anno. Una famiglia spezzata da una tragedia improvvisa che ha trasformato una normale serata di sport in un evento drammatico.