Chi era Piero Sonaglia? Assistente di Maria De Filippi stroncato dopo una partita di calcetto

La notizia è stata data per la prima volta da Canale Dieci, testata in chiaro e telegiornale con sede a Ostia e in tutto il litorale romano.Sonaglia,di studio di, sarebbe morto di infartounadi calcio, dove giocava con il figlio di 25 anni. Scrive sul portale Ostiense: "è crollato nel campo di calcio dove giocava con suo figlio". L'di studio, infatti, aveva una casa ad Ostia. Non c'è puntata di Uomini e Donne in cui non ci siamo accorti diSonaglia.

Era la persona di cui Maria De Filippi si fidava di più e per questo lo scelse come Assistente in innumerevoli trasmissioni. Perché se un programma ha grande successo da parte del pubblico è anche grazie a lui e alla sua professionalità. Il campo da calcio si trova nei pressi dell'ospedale Grassi, nella località balneare che Piero Sonaglia, scrive ancora Canale Dieci, "amava fin da giovane e nella quale era venuto a vivere insieme al suo nuovo compagno vicino alla spiaggia di piazzale Magellano".

Stava giocando con il figlio 25enne, il maggiore di quattro figli, con la loro squadra su uno dei campi da calcio di via Amenduni, lo stesso dove gioca a Ostiamare. Tutti si stavano dirigendo verso gli spogliatoi quando, all'improvviso, Piero è crollato. L'arrivo dell'ambulanza e il trasporto in ospedale dove non c'era niente da fare. Canale 10 scrive che il referto del medico parla di "morte per infarto da trauma". La salma sarà sottoposta ad autopsia presso l'Istituto di Medicina Legale dell'Università di Tor Vergata. Non abbiamo molte informazioni sulla vita di Piero. Non sappiamo infatti quanti anni avesse quando è stata annunciata la sua morte, quindi non sappiamo nulla della sua formazione e di come sia arrivato a lavorare per Maria De Filippi. Sappiamo però che la sua carriera è sempre stata dietro le telecamere e dietro le quinte di numerosi programmi TV.

Maria De Filippi si è detta scioccata per la perdita di un'amica, in modo così improvviso: "Fa davvero male. La tua voce, il tuo viso, il tuo sguardo attento, il tuo modo di esserci, la capacità di ascoltare. Sempre teso. di fare la cosa giusta". Poi ha ricordato che il suo percorso è iniziato con Piero: "Ho iniziato con te. Ho sempre vissuto il mio lavoro con te, con il tuo sorriso e le tue spalle forti, pronto a portare me e la tua squadra al primo posto, sempre sano e salvo in porto. Nel modo giusto, per tutti. E ogni volta che sarò in studio non smetterò di cercare il tuo sguardo nella certezza che ti troverò, che in un secondo mi capirai come sempre, nella certezza che alzerai il pollice per dirmi che va tutto bene. Ti ho amato, ti amo e ti amerò per sempre".

