Sinner a Doha, primo allenamento tra servizio e tifosi

Primo allenamento a Doha per Jannik Sinner in vista dell’Atp 500: lavoro su servizio e variazioni, poi spazio agli autografi con i giovani tifosi presenti sugli spalti.

Jannik Sinner è arrivato a Doha e ha svolto la prima sessione sul cemento qatariota in vista dell’Atp 500, al via lunedì 16 febbraio. Nella giornata di sabato 14 febbraio, il numero due del mondo ha testato il campo con un allenamento breve ma intenso.

Guidato da Simone Vagnozzi e dal suo staff, l’azzurro ha iniziato con esercizi atletici tra scatti e lavori sui riflessi, prima di passare alla racchetta. Il focus principale è stato il servizio, fondamentale su cui Sinner punta a crescere durante la stagione.

Durante la seduta, spazio anche a dritti e rovesci, con frequenti discese a rete per lavorare sulle variazioni di gioco. Un programma completo, pensato per adattarsi rapidamente alle condizioni del torneo.

Al termine dell’allenamento, Sinner si è fermato a firmare autografi, concedendosi ai tifosi più giovani presenti sugli spalti.

L’altoatesino arriva a Doha dopo la semifinale persa agli Australian Open 2026 contro Novak Djokovic. Il torneo di Melbourne è stato poi vinto da Carlos Alcaraz, che con quel successo ha allungato in classifica, lasciando Sinner al secondo posto del ranking.