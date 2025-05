Sinner torna in campo agli Internazionali d'Italia: tabellone, conferenza e primo allenamento

Jannik Sinner è pronto a riaccendere l’entusiasmo del Foro Italico. Dopo la fine della squalifica per il caso Clostebol, terminata ufficialmente il 4 maggio, il numero uno del mondo inizierà la sua avventura agli Internazionali d’Italia 2025 domani, lunedì 5 maggio. Una giornata densa di appuntamenti accompagnerà il ritorno in campo dell’azzurro, accolto con grande attesa da tifosi e appassionati.

Alle ore 12 è previsto il sorteggio del tabellone principale del Masters 1000 di Roma, che determinerà il primo avversario di Sinner. Entrando direttamente al secondo turno, il debutto dell’altoatesino è previsto per venerdì 9 o sabato 10 maggio.

Nel pomeriggio, alle 16, il tennista incontrerà i media nella conferenza stampa ufficiale, mentre alle 19 scenderà in campo per il suo primo allenamento sul Campo Centrale. L’atmosfera si preannuncia carica, con grande partecipazione attesa sugli spalti per il “Sinner day”, che segna il ritorno ufficiale in gara dopo tre mesi lontano dai campi.

Sinner si confessa al Tg1: salta Vespa, De Martino posticipato alle 20.50

Jannik Sinner sarà protagonista questa sera, martedì 29 aprile, su Rai1 alle ore 20.30 con un'intervista esclusiva condotta dal direttore del Tg1 Gian Marco Chiocci.

Jannik Sinner ritrova l'amore dopo Kalinskaya: chi è Lara Leito, la nuova fidanzata

Dopo la fine della storia con Anna Kalinskaya, Jannik Sinner sembra aver ritrovato l'amore. Le foto pubblicate da "Chi" mostrano il tennista insieme a una nuova compagna: la modella russa Lara Leito, 31 anni.

Kalinskaya avanza a Madrid, Sinner ancora assente: fine della storia?

Esordio positivo per Anna Kalinskaya al Masters 1000 di Madrid: la tennista russa ha battuto la francese Diane Parry in due set, 7-6 (4), 6-4, accedendo al secondo turno del torneo sulla terra rossa spagnola.