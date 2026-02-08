Verissimo oggi 8 febbraio, ospiti e anticipazioni della puntata

Verissimo torna nel pomeriggio di domenica 8 febbraio con una puntata ricca di interviste e racconti personali. In studio grandi volti della tv, storie familiari e testimonianze legate all’attualità.

Nel pomeriggio di oggi, domenica 8 febbraio, Verissimo va in onda su Canale 5 alle 15.30 con una nuova puntata. Alla conduzione c’è Silvia Toffanin, pronta ad accogliere ospiti diversi per età, percorsi e storie personali.

Tra i protagonisti più attesi c’è Paolo Bonolis, volto storico della televisione italiana. Il conduttore parlerà dei suoi nuovi impegni e del ritorno in prima serata con due appuntamenti evento intitolati “Taratata”, in partenza da lunedì 9 febbraio.

Leggi anche: Verissimo, sabato 7 febbraio: ospiti, interviste e anticipazioni della puntata

Il talk show del weekend di Canale 5 torna con interviste, storie personali e volti noti dello spettacolo, tra televisione, cinema, cronaca e attualità.

Spazio anche alla famiglia con Lino Banfi, che arriva in studio insieme alla figlia Rosanna, alla nipote Virginia e alla piccola Matilde. Un racconto intimo, tra ricordi privati e legami che attraversano le generazioni.

Per la prima volta nel salotto del programma si presenta Paolo Belli. Il musicista e conduttore si racconterà senza filtri, alternando episodi della carriera a momenti più personali, lontani dai riflettori.

Nel corso della puntata trovano spazio anche le storie di vita di Anna Pettinelli e Anna Safroncik. Due percorsi diversi, tra lavoro, scelte personali e passaggi che hanno segnato la loro esperienza pubblica e privata.

Clizia Incorvaia interviene per chiarire la sua posizione dopo le critiche ricevute di recente, affrontando il tema del rapporto complesso con l’ex marito e le polemiche nate sui social.

Chiusura dedicata all’attualità con la testimonianza di Giovanni e Giusy, due cittadini di Niscemi colpiti dalla frana che ha sconvolto il comune siciliano. In studio racconteranno cosa significa perdere tutto da un giorno all’altro.