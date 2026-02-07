Verissimo, sabato 7 febbraio: ospiti, interviste e anticipazioni della puntata

Il talk show del weekend di Canale 5 torna con interviste, storie personali e volti noti dello spettacolo, tra televisione, cinema, cronaca e attualità.

Nuovo appuntamento del fine settimana con Verissimo, in onda oggi, sabato 7 febbraio, e domani su Canale 5. Silvia Toffanin apre il suo studio a personaggi della televisione, del cinema e a storie che arrivano dall’attualità.

Tra i primi ospiti della puntata c’è la coppia formata da Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti, di nuovo insieme alla guida della nuova edizione di Striscia la Notizia, pronta a tornare in prima serata. Spazio anche al cinema internazionale con la prima intervista-ritratto dell’attrice turca Serra Ylmaz.

Leggi anche Verissimo oggi sabato 24 maggio: ospiti, interviste e anticipazioni del weekend

Per la prima volta nel salotto di Canale 5 arriva Matteo Paolillo, giovane interprete emergente attualmente al cinema con il film Io e te. A raccontarsi sarà anche Giorgia Wurth, tra i volti femminili della nuova serie televisiva Colpa dei sensi.

Non mancano le storie nate sotto i riflettori dei programmi Mediaset. In studio Cristiana ed Ernesto, coppia appena formata grazie al percorso a Uomini e Donne, pronti a parlare del loro rapporto lontano dalle telecamere.

Uno spazio importante è dedicato alla cronaca. Daniela Cella, sorella di Nada, la ragazza uccisa a Chiavari nel maggio 1996, torna a parlare dopo la sentenza della Corte d’Assise di Genova che ha condannato a 24 anni di carcere Anna Lucia Cecere.

Tra gli ospiti più attesi c’è anche Paolo Bonolis, che da lunedì 9 febbraio sarà protagonista su Canale 5 con due serate evento intitolate Taratata. In studio anche un ritratto di famiglia per Lino Banfi, accompagnato dalla figlia Rosanna, dalla nipote Virginia e dalla bisnipote Matilde.

Per la prima volta a Verissimo arriva Paolo Belli, che ripercorre il suo percorso tra carriera e vita privata. Racconti personali anche per Anna Pettinelli e Anna Safroncik, ospiti della puntata con le loro esperienze.

Spazio infine alla testimonianza di Clizia Incorvaia, che interviene sulle polemiche legate al suo rapporto con l’ex marito, e alla tragedia di Niscemi. Giovanni e Giusy, due residenti del comune siciliano, portano in studio il racconto della frana che ha distrutto la loro casa.