The Voice Kids stasera su Rai 1: semifinale e scelte decisive dei coach
La semifinale di The Voice Kids va in onda stasera su Rai 1: i giovani talenti scelti dai coach si giocano l’accesso alla finale del 14 febbraio, tra sfide a tre e decisioni decisive delle giurie.
Va in onda questa sera, sabato 7 febbraio alle 21.30 su Rai 1, la semifinale di The Voice Kids, il talent dedicato alle voci tra i sette e i quattordici anni condotto da Antonella Clerici.
In giuria siedono Loredana Bertè, Arisa, Nek, Clementino e Rocco Hunt. Dopo le Blind Auditions, ciascun coach ha costruito una squadra di nove concorrenti, con un decimo già qualificato alla finale grazie al Super Pass.
Leggi anche The Voice Senior: ultima serata di Blind su Rai 1 con scelte decisive dei coach
Nel corso della semifinale i ragazzi di ogni team si affrontano divisi in tre terzine. Per ciascun gruppo, il coach deve scegliere un solo cantante da portare avanti nella gara.
Al termine della puntata vengono definiti i quattro finalisti per squadra: i tre selezionati durante la serata più il concorrente ammesso con il Super Pass. Tutti si esibiranno nella finale di sabato 14 febbraio, quando verrà proclamato il vincitore della quarta edizione.