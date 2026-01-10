The Voice Kids torna su Rai 1: anticipazioni della prima puntata di sabato 10 gennaio
Parte stasera su Rai 1 la nuova edizione di The Voice Kids, con giovani talenti tra 7 e 14 anni, coach confermati e una gara che punta tutto sulla forza delle voci e delle emozioni.
La prima serata di Rai 1 accoglie una nuova stagione di The Voice Kids, il talent dedicato alle voci più promettenti tra i sette e i quattordici anni. Alla guida del programma torna Antonella Clerici, pronta a raccontare storie, sogni e percorsi dei piccoli protagonisti.
In giuria restano Loredana Bertè, Arisa, Nek, Clementino e Rocco Hunt, chiamati ancora una volta a formare e guidare le squadre dopo il successo ottenuto con la versione senior del format. Il loro compito sarà riconoscere il talento senza farsi influenzare dall’aspetto dei concorrenti.
La gara si apre con le tradizionali Blind Auditions, le audizioni al buio che rappresentano il cuore dello show. I coach, di spalle, ascolteranno solo la voce dei giovani interpreti e decideranno se girarsi per accoglierli nel proprio team.
Quando più coach sceglieranno lo stesso concorrente, la decisione finale spetterà al bambino, che potrà indicare con chi desidera proseguire il proprio percorso. Un momento che spesso regala le emozioni più intense della serata.
Nel corso delle quattro puntate iniziali, ogni coach potrà utilizzare due strumenti strategici: il Super Pass, che permette l’accesso diretto alla finale a un talento ritenuto straordinario, e il Super Blocco, utile per impedire a un collega di scegliere un concorrente.
Al termine delle audizioni, ciascuna squadra sarà composta da nove giovani cantanti. Uno accederà subito alla finale grazie al Super Pass, mentre gli altri otto si sfideranno per conquistare gli ultimi posti disponibili.
Dalle selezioni emergeranno tre concorrenti per ogni team che, insieme ai titolari del pass diretto, si esibiranno nella serata conclusiva in programma sabato 14 febbraio, sempre in prima serata su Rai 1.
Durante le puntate non mancheranno ospiti e duetti che arricchiranno lo spettacolo, trasformando ogni esibizione in un racconto musicale capace di coinvolgere pubblico e coach.
La nuova edizione di The Voice Kids punta su ritmo, emozioni e talento puro, confermando una formula che continua a conquistare famiglie e appassionati di musica.