The Voice Kids torna su Rai 1: anticipazioni della prima puntata di sabato 10 gennaio

Home / Social News / The Voice Kids torna su Rai 1: anticipazioni della prima puntata di sabato 10 gennaio

Parte stasera su Rai 1 la nuova edizione di The Voice Kids, con giovani talenti tra 7 e 14 anni, coach confermati e una gara che punta tutto sulla forza delle voci e delle emozioni.