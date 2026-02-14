Meteo di san Valentino, tempesta Oriana sull'Italia con allerta in quattro regioni

Maltempo diffuso su gran parte dell’Italia nel giorno di San Valentino: piogge intense, vento forte e criticità idrogeologiche. Allerta arancione in quattro regioni e scuole chiuse in diversi comuni.

L’arrivo della tempesta Oriana segna un brusco peggioramento del tempo su gran parte della Penisola. Il sistema ciclonico, entrato nel Mediterraneo e transitato sulla Corsica durante la notte, porta piogge diffuse e condizioni instabili già dalle prime ore di sabato 14 febbraio 2026.

Al Nord il cielo resta coperto con precipitazioni frequenti, tra rovesci e temporali. Sulle Alpi torna la neve a partire dai 900-1.000 metri, con quota in calo nel corso della giornata. Situazione simile al Centro, dove i fenomeni risultano più intensi lungo le regioni tirreniche, accompagnati da nevicate sull’Appennino tra 1.000 e 1.300 metri.

Il peggioramento raggiunge rapidamente anche il Sud, con piogge in estensione su tutte le regioni e locali episodi di forte intensità. A rendere più critico il quadro sono i venti, che soffiano forti o burrascosi soprattutto sui mari di ponente, con raffiche che possono superare gli 80-100 km/h. Attese mareggiate lungo le coste più esposte.

La Protezione Civile ha diramato un’allerta arancione per rischio idrogeologico e idraulico in Campania, Lazio, Sardegna ed Emilia Romagna. In alcune aree, in particolare tra Campania e Sardegna, diversi comuni hanno deciso di sospendere le lezioni. Tra questi figurano Burcei, Villaputzu e Norbello, dove le scuole restano chiuse per motivi di sicurezza.

Le autorità invitano alla prudenza, soprattutto nelle zone più esposte. Evitare sottopassi, corsi d’acqua e aree alberate riduce il rischio legato a possibili allagamenti o caduta di rami. Massima attenzione anche alla guida, soprattutto lungo le strade costiere e nei tratti maggiormente esposti al vento.