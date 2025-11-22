Maltempo sull'Italia: pioggia, vento e neve con allerta meteo in 11 regioni

Una nuova fase di maltempo sta investendo l’Italia con freddo, pioggia, vento e nevicate che hanno già raggiunto anche Milano. Per oggi, sabato 22 novembre, è stata diramata un’allerta meteo che coinvolge undici regioni.

All’origine di questa perturbazione c’è una profonda saccatura alimentata da aria fredda proveniente dall’Europa settentrionale, in ingresso sul Mediterraneo centrale tra il Golfo del Leone e i settori nord-occidentali italiani. Questa configurazione sta causando precipitazioni sulle regioni del Sud e del medio Adriatico, un marcato calo delle temperature con nevicate fino a quote collinari e un significativo rinforzo dei venti su gran parte della Penisola.

In base alle valutazioni dei modelli previsionali, il Dipartimento della Protezione Civile, in accordo con le regioni coinvolte, ha diffuso un nuovo avviso di condizioni meteo avverse che estende quello emesso giovedì. I fenomeni in corso e attesi potrebbero determinare criticità idrogeologiche e idrauliche, riportate nel bollettino nazionale consultabile sul sito del Dipartimento.

L'avviso, che già da ieri sera segnalava il persistere delle precipitazioni sul Centro-Sud e le nevicate oltre i 600-800 metri su Sardegna, Umbria, Marche, Abruzzo, Molise e aree appenniniche del Lazio, prevede dalle prime ore di oggi venti di burrasca dai quadranti settentrionali su Emilia-Romagna e dai quadranti occidentali sulla Sicilia. Raffiche intense sono attese anche su Liguria, Toscana, Marche, Umbria, Lazio centro-settentrionale, in estensione ad Abruzzo e Molise, e dai quadranti occidentali sulla Calabria, con possibili mareggiate lungo le coste esposte.

Per la giornata odierna è stata valutata un’allerta gialla in Umbria, Abruzzo, Molise, Puglia, Calabria, Sicilia e in alcuni settori di Emilia-Romagna, Marche, Lazio, Campania e Basilicata.