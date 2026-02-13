Bad Bunny e Gabriela Berlingeri di nuovo insieme, cena romantica a Buenos Aires

Ritorno di fiamma tra Bad Bunny e Gabriela Berlingeri: i due sono stati visti insieme a Buenos Aires alla vigilia di San Valentino, riaccendendo le voci su una relazione mai davvero chiusa.

Bad Bunny e Gabriela Berlingeri sono tornati a farsi vedere insieme. Il cantante portoricano, reduce dall’esibizione al Super Bowl 2026, ha trascorso la serata del 12 febbraio in un ristorante di Buenos Aires con la sua ex compagna, alimentando le indiscrezioni su un nuovo riavvicinamento.

All’uscita dal locale, Bad Bunny si è fermato a salutare i fan presenti, concedendo strette di mano e qualche abbraccio, soprattutto ai più giovani. Accanto a lui, Berlingeri ha mantenuto un profilo più riservato, restando in disparte e aspettando in auto durante l’incontro con i sostenitori.

La loro relazione ha attraversato diverse fasi negli anni. I due sono stati insieme dal 2017 al 2022, condividendo momenti pubblici e progetti musicali, tra cui “El Apagón” ed “En Casita”. Dopo la rottura, il cantante ha avuto una breve storia con Kendall Jenner tra il 2023 e il 2024.

Nel maggio dello stesso anno, Gabriela Berlingeri e l’artista si erano già riavvicinati, salvo poi allontanarsi di nuovo. L’incontro in Argentina arriva ora a ridosso di San Valentino e, secondo le ricostruzioni dei media internazionali, potrebbe segnare un nuovo capitolo nella loro storia.