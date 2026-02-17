Wanda Nara sul palco con Bad Bunny a Buenos Aires, fan in delirio

Wanda Nara sorprende al concerto di Bad Bunny a Buenos Aires: sale sul palco e balla con il cantante davanti a 80mila persone. La partecipazione inattesa scatena il pubblico e accende subito il gossip sui social.

Wanda Nara si è presa la scena durante il concerto di Bad Bunny al Monumental Stadium di Buenos Aires. L’influencer argentina è apparsa a sorpresa sul palco, affiancando il cantante portoricano davanti a uno stadio gremito con circa 80mila spettatori.

I video girati dal pubblico hanno fatto rapidamente il giro dei social: Wanda canta e si muove sulle note di “Tití me preguntó”, una delle hit più note dell’artista. L’energia del momento ha coinvolto tutto lo stadio, con il pubblico che ha accolto l’inaspettata ospite con entusiasmo.

Per l’occasione, Wanda ha scelto un outfit semplice ma curato nei dettagli: cappello nero con paraorecchie, top scuro scollato e felpa blu lasciata scivolare sulle spalle. In mano un drink, mentre si lascia andare alla musica accanto al cantante.

La sintonia tra i due sul palco non è passata inosservata, alimentando subito le voci su un possibile flirt. Tuttavia, non ci sono conferme in tal senso. Bad Bunny, infatti, è stato visto proprio a Buenos Aires insieme a Gabriela Berlingeri, storica compagna con cui condivide una relazione iniziata anni fa.

Tra performance e apparizioni a sorpresa, il tour del cantante continua a registrare il tutto esaurito in ogni tappa, trasformando ogni concerto in uno show capace di far parlare anche oltre la musica.