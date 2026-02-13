Pisa Milan 1-2, Modric decide nel finale e tiene i rossoneri in corsa
Il Milan vince nel finale contro il Pisa grazie a Modric. Dopo il vantaggio rossonero e il pareggio toscano, la partita si decide negli ultimi minuti con una giocata decisiva del croato.
Successo sofferto per il Milan alla Cetilar Arena, dove i rossoneri superano il Pisa per 2-1 nella 24ª giornata di Serie A. La gara si sblocca al 39’ con Loftus-Cheek, bravo a sfruttare un cross preciso dalla fascia. Nella ripresa i padroni di casa trovano il pari con Loyola al 71’, prima del guizzo decisivo di Modric a cinque minuti dal termine.
Tra i pali Maignan si fa trovare pronto con un intervento importante nel primo tempo, ma non può opporsi al tiro ravvicinato di Loyola. In difesa Tomori parte bene ma cala alla distanza, mentre Gabbia mantiene ordine pur soffrendo le ripartenze. Pavlovic è tra i più attivi: difende con attenzione e si propone anche in avanti, risultando decisivo nella conquista del rigore poi fallito.
Sulla fascia Athekame garantisce spinta e continuità, servendo anche l’assist per il primo gol. A centrocampo Fofana fatica a entrare in partita, mentre Modric gestisce i tempi senza forzare troppo fino all’inserimento vincente nel finale. Rabiot alterna buone giocate a lunghi momenti di assenza e nel recupero rimedia anche un’espulsione evitabile.
In attacco Loftus-Cheek risponde presente segnando il vantaggio, ma non riesce a mantenere lo stesso livello per tutta la gara. Nkunku lotta ma riceve pochi palloni giocabili. Dalla panchina arrivano segnali contrastanti: positivo l’ingresso di Ricci, autore dell’assist decisivo, mentre Fullkrug incide in negativo tra un tocco di mano e il rigore fallito.
La squadra di Allegri porta a casa tre punti pesanti nonostante una manovra ancora poco fluida. Decisiva la qualità dei singoli nei momenti chiave, più che il gioco espresso nell’arco dei novanta minuti.