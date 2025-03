Serie A, Milan-Lazio: i rossoneri ospitano i biancocelesti

La squadra di Baroni fa visita a quella di Conceiçao allo Stadio San Siro la sera di domenica 2 marzo, gara valida per la 27^ giornata di Serie A

Dopo i quarti di finale di Coppa Italia e prima che ricomincino gli ottavi di finale delle coppe europee, c’è ancora spazio per la Serie A. Nel weekend infatti si gioca la 27^ giornata del massimo campionato italiano.

Due i big match in programma, di cui il secondo è proprio la sfida tra Milan e Lazio. Le due formazioni si ritroveranno allo Stadio San Siro di Milano la sera di domenica 2 marzo 2025 a partire dalle ore 20.45. I rossoneri di Conceiçao hanno un disperato bisogno di punti per uscire da una situazione nera, mentre invece i biancocelesti di Baroni vogliono continuare ad inseguire il sogno chiamato Champions League.

Per chi fosse interessato a dire la propria su questa partita, esistono diversi siti scommesse AAMS legali che propongono pronostici aggiornati e quote davvero valide.

Serie A, Milan-Lazio: come arrivano le due squadre

Il Milan è in serissima difficoltà. In pochi giorni la squadra di Conceiçao rischia di aver buttato via una stagione. I rossoneri arrivano infatti da tre delusioni consecutive. Prima il pareggio casalingo contro il Feyenoord ai playoff di Champions League che ha eliminato il Diavolo dalla più importante competizione europea. Poi i due ko in campionato: a Torino contro i granata per 2-1 e a Bologna nel recupero contro i rossoblu con lo stesso risultato. Il Milan sognerebbe la qualificazione in Champions League, ma per il momento conta solo 41 punti e si trova all’8^ posto in classifica, a -1 dalla Fiorentina settima e a +1 sulla Roma nona.

Discorso diverso per la Lazio, che sta andando decisamente meglio nonostante la recente eliminazione dai quarti di finale di Coppa Italia per mano dell’Inter. La squadra di Baroni si trova al 5^ posto in classifica con 47 punti conquistati, a +3 sul Bologna sesto e a -2 dalla Juventus quarta. I biancocelesti vengono però dal brutto pareggio per 0-0 a reti inviolate di Venezia. Settimana prossima invece la Lazio scenderà in campo in terra internazionale: i biancocelesti giocheranno l’andata degli ottavi di finale di Europa League in trasferta contro il Viktoria Plzen.

Serie A, Milan-Lazio: precedenti e statistiche

Milan e Lazio si sono incontrate in totale nella loro storia fra tutte le competizioni 191 volte: 86 vittorie dei rossoneri, 65 pareggi e 40 successi dei biancocelesti. Considerando però solo le partite giocate a San Siro, il bilancio è ancora più netto: 58 trionfi a 15 in favore dei padroni di casa, con 26 pareggi.

La gara d’andata disputatasi nell’agosto del 2024 all’Olimpico di Roma è terminata 2-2. L’ultima vittoria del Milan è lo 0-1 nel marzo del 2024. I rossoneri vengono da 3 successi consecutivi prima del pareggio di questa stagione. Per ritrovare l’ultimo trionfo della Lazio bisogna quindi tornare al 4-0 nel gennaio del 2023.

Bologna-Milan Serie A: orario, probabili formazioni e dove vederla in TV - Questa sera, giovedì 27 febbraio 2025, alle ore 20:45, il Bologna ospita il Milan allo stadio Renato Dall'Ara per il recupero della 9ª giornata di Serie A. La partita, inizialmente prevista per il 26 ottobre, era stata rinviata a causa dell'alluvione che aveva colpito il capoluogo emiliano.

Serie A: le probabili formazioni della 26ª giornata - Dopo gli impegni europei, la Serie A riprende con la 26ª giornata. L'anticipo di venerdì 21 febbraio vedrà il Lecce affrontare l'Udinese. Sabato 22 febbraio, il Parma ospiterà il Bologna, mentre la Lazio giocherà a Venezia. Alle 18:00, il Milan, reduce dall'eliminazione in Champions League, sfiderà il Torino.

Serie A, 25ª giornata: probabili formazioni e big match in programma - Dopo gli impegni nei playoff di Champions ed Europa League, la Serie A torna protagonista con la 25ª giornata. L'anticipo di venerdì 14 febbraio vede il Bologna ospitare il Torino allo stadio Renato Dall'Ara. Sabato 15 febbraio, l'Atalanta affronterà il Cagliari in casa, mentre all'Olimpico si disputerà il big match tra Lazio e Napoli.