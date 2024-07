Uomo armato di coltello ucciso da polizia a Milwaukee - no legami con convention repubblicana

Secondo fonti delle forze dell'ordine di Milwaukee, la sparatoria è avvenuta a circa un chilometro e mezzo dal perimetro di sicurezza della convention nazionale repubblicana.

Attualità - Un agente di polizia di Columbus, Ohio, ha sparato e ucciso un giovane di circa 20 anni nel primo pomeriggio di oggi vicino alla sede della convention repubblicana, nel centro di Milwaukee. Lo riporta il Journal Sentinel, quotidiano della città del Wisconsin. Secondo fonti delle forze dell'ordine di Milwaukee, la sparatoria è avvenuta a circa un chilometro e mezzo dal perimetro di sicurezza della convention nazionale repubblicana. Non ci sarebbero però legami tra la sparatoria e la convention. Secondo le prime ricostruzioni, riportate dai media statunitensi, il 20enne era armato di un coltello, mentre era in corso una rissa in un parco. Secondo quanto riferito al Journal Sentinel da diversi testimoni, il giovane ucciso era molto conosciuto nel quartiere. Viveva in uno degli accampamenti di tende della zona, era noto con il soprannome Geova e si prendeva cura di un cane, un pitbull di nome Isis. Il giovane senzatetto soffriva di schizofrenia, riportano i media Usa.