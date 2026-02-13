Paola Caruso festeggia a Saint Moritz con Fabio Talin, nuovo amore della showgirl

Paola Caruso festeggia il compleanno a Saint Moritz accanto al nuovo compagno Fabio Talin. Dopo mesi difficili, la showgirl torna al centro del gossip con una relazione appena iniziata che ha già attirato l’attenzione dei fan.

Paola Caruso è tornata sotto i riflettori con una nuova relazione. La showgirl ha scelto Saint Moritz per celebrare il suo compleanno e lo ha fatto insieme a Fabio Talin, l’uomo che oggi le sta accanto. Le immagini pubblicate sui social, tra momenti romantici e scorci innevati, hanno acceso la curiosità dei follower.

Dopo un periodo personale complesso e la fine della storia con Gianmarco, con cui il matrimonio sembrava ormai vicino, Caruso appare serena e sorridente. Il viaggio in Svizzera segna un cambio di passo evidente, con una nuova fase della sua vita sentimentale appena iniziata.

Ma chi è Fabio Talin? Si tratta di un imprenditore originario di Valdagno, in provincia di Vicenza, che da anni vive in Svizzera. In passato è stato pilota automobilistico, mentre oggi guida un gruppo attivo a livello internazionale nel settore dei servizi aeroportuali legati all’imballaggio bagagli.

Oltre a questo, Talin è coinvolto anche nel mercato immobiliare di fascia alta, con attività legate proprio a Saint Moritz. Il suo nome non è del tutto sconosciuto al mondo del gossip: nel novembre 2024 suo figlio Tomas era stato fotografato insieme a Elisabetta Gregoraci, alimentando voci su una possibile frequentazione.

Le foto condivise da Caruso raccontano una relazione appena nata ma già molto affiatata. Tra paesaggi alpini e festeggiamenti, la showgirl si mostra nuovamente felice, pronta a lasciarsi alle spalle il passato e a vivere questa nuova storia lontano, almeno per ora, da polemiche e difficoltà.