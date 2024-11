Elisabetta Gregoraci e Thomas Talin: chi è il presunto nuovo amore?

Elisabetta Gregoraci è recentemente al centro dell'attenzione mediatica per una presunta nuova relazione con Thomas Talin, giovane imprenditore di 28 anni. Dopo la conclusione della sua storia con Giulio Fratini, la Gregoraci sembra aver intrapreso una nuova frequentazione, mantenendo però la sua consueta riservatezza sulla vita privata.

Secondo quanto riportato dal settimanale "Chi", la Gregoraci e Talin sono stati avvistati insieme in diverse occasioni, tra cui serate milanesi all'Armani Privé, dove si sarebbero mostrati in atteggiamenti confidenziali. Le prime fotografie della coppia li ritraggono durante una sessione di shopping a Milano, evidenziando una certa complicità tra i due.

Thomas Talin è figlio di Fabio Talin, imprenditore di successo nel settore immobiliare a Sankt Moritz e fondatore di una società specializzata nell'imballaggio e nella cura dei bagagli nei principali aeroporti mondiali. Nonostante la giovane età, Thomas ha seguito le orme paterne, lavorando nell'azienda di famiglia e dividendosi tra l'Italia e la Svizzera per motivi professionali.

La Gregoraci, 44 anni, ha sempre mantenuto un profilo discreto riguardo alle sue relazioni personali. Dopo la separazione da Flavio Briatore, con cui ha avuto il figlio Nathan Falco, ha continuato a proteggere la sua privacy, evitando di esporre pubblicamente le sue vicende sentimentali.

Nonostante le speculazioni su un possibile riavvicinamento con Briatore, entrambi hanno smentito tali voci, sottolineando di avere un rapporto basato sull'affetto e sul rispetto reciproco, principalmente per il bene del loro figlio. Briatore ha dichiarato alla stampa: "Nessun secondo matrimonio in vista con Elisabetta, per me lei è famiglia".

