Beyoncé cambia look e torna su Instagram con un caschetto biondo

Beyoncé torna sui social dopo mesi e sorprende i fan con un cambio di look deciso: capelli corti e biondo miele. Le nuove foto pubblicate su Instagram mostrano uno stile completamente diverso dal passato recente.

Dopo un lungo silenzio sui social, Beyoncé è riapparsa su Instagram con una serie di scatti che non sono passati inosservati. La cantante ha mostrato un taglio netto rispetto al passato, scegliendo un caschetto corto color biondo miele che segna una svolta evidente nel suo stile.

Nelle immagini pubblicate, l’artista posa con sicurezza, lasciando trasparire un atteggiamento deciso e diretto. Il nuovo taglio incornicia il viso e mette in risalto i lineamenti, mentre lo styling essenziale punta tutto sull’impatto visivo del cambiamento.

Oltre ai capelli, Beyoncé ha attirato l’attenzione anche per l’outfit. Indossa pantaloni verde bosco a vita alta abbinati a un top avvolgente con spalle scoperte. A completare il look, una cintura nera che evidenzia ulteriormente il punto vita e valorizza la silhouette.

Fino a pochi mesi fa, la cantante sfoggiava capelli lunghi e ricci, con tonalità dorate e acconciature voluminose. Un esempio recente è la sua presenza al Gran Premio di Formula 1 di Las Vegas nel novembre 2025, dove aveva scelto ricci stretti color caramello abbinati a una tuta da corsa firmata Louis Vuitton.

Il ritorno su Instagram segna quindi non solo una nuova fase social, ma anche un’evoluzione nello stile personale. Il pubblico ora attende di scoprire quali saranno le prossime trasformazioni della popstar.