Valentina Ferragni cambia look: dall'iconico biondo al castano scuro, l'influencer abbraccia il trend del Latte Hair

Valentina Ferragni, nota influencer e sorella minore di Chiara Ferragni, ha recentemente sorpreso i suoi follower con un radicale cambio di look, passando dal suo caratteristico biondo a un castano scuro. Questa trasformazione è stata condivisa attraverso un video su Instagram, dove Valentina esprime il suo entusiasmo per il nuovo colore, sottolineando di essere ancora "sotto shock" per il cambiamento. La decisione di abbandonare il biondo per il castano è stata influenzata da una precedente esperienza durante la Paris Fashion Week, dove aveva temporaneamente adottato una tonalità di castano dorato. La positiva reazione dei suoi fan a questo esperimento l'ha incoraggiata a rendere permanente il cambio di colore.

Il nuovo look di Valentina Ferragni non solo ha ricevuto l'approvazione dei suoi follower ma anche quella della sua famiglia, con commenti entusiastici da parte della sorella Chiara Ferragni e del fidanzato Matteo Napoletano. Questo cambio di look segna l'ingresso ufficiale di Valentina nel "team brunette", unendosi a una tendenza di colore per l'inverno 2024 che valorizza particolarmente i suoi occhi verdi.

Dietro la scelta del nuovo colore c'è l'opera dell'hairstylist Davide Avellino, che ha saputo interpretare il trend del "Latte Hair", caratterizzato da basi castane arricchite da riflessi caldi e glossy, ispirati ai colori del latte e caffè. Questa tendenza, che rievoca i toni caldi dell'estate e dell'autunno, si è rivelata perfetta per Valentina, che ha scelto di scaldare la base castana con sfumature biondo dorate.

Il passaggio al castano rappresenta per Valentina Ferragni non solo un cambio di immagine ma anche un momento di rinnovamento personale, come dimostra la sua decisione di mantenere la lunghezza dei capelli nonostante il cambio di colore. La sua esperienza positiva con questo nuovo look è stata condivisa con entusiasmo sui social, dove ha invitato i suoi follower a esprimere la loro opinione.