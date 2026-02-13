Fulminacci, la storia finita con Lia Greco e il percorso dell'attrice romana

La vita privata di Fulminacci torna al centro dell’attenzione mentre cresce l’attesa per il suo ritorno sul palco. Il cantautore romano ha da poco chiuso una lunga relazione con l’attrice Lia Greco.

Negli ultimi mesi Fulminacci è tornato single dopo una relazione durata anni con Lia Greco. Il cantautore, al secolo Filippo Uttinacci, aveva raccontato in passato quanto la compagna fosse stata al suo fianco fin dagli inizi, condividendo i cambiamenti legati al successo musicale.

La rottura ha inciso anche sul suo lavoro. L’album “Calcinacci” nasce infatti in un momento delicato: una fase segnata dalla fine del rapporto e dalla necessità di rimettere insieme i pezzi. Nei brani emergono riflessioni personali e immagini legate alla solitudine e alla ripartenza.

Lia Greco, romana classe 1994, si è formata alla Scuola d’Arte Cinematografica Gian Maria Volonté. Il pubblico l’ha conosciuta soprattutto grazie alla serie Netflix “Luna Park”, che le ha dato visibilità anche fuori dal circuito teatrale.

Tra set e palcoscenico, l’attrice ha costruito un percorso vario, lavorando anche accanto a Claudia Gerini. Il cinema resta il suo obiettivo principale, con il desiderio di interpretare ruoli complessi e diversi tra loro.

Tra le sue aspirazioni c’è quella di cimentarsi in un personaggio che unisca recitazione e musica, magari nei panni di una cantante realmente esistita. Non manca anche l’interesse per ruoli più estremi, come quello della “cattiva”, considerato stimolante e divertente.

Alla base della sua scelta di diventare attrice c’è la passione nata guardando “Dramma della gelosia”, film che le ha fatto scoprire il talento di Monica Vitti e acceso il desiderio di intraprendere questa strada.