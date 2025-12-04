Can Yaman di nuovo single: finita la storia con Sara Bluma, ora cerca il vero amore

La relazione tra Can Yaman e Sara Bluma sarebbe arrivata alla fine, dopo settimane di voci e segnali sempre più evidenti sui social. Le immagini di coppia, improvvisamente scomparse dai profili dei due, avevano acceso i sospetti, ora confermati dal settimanale Diva e Donna, che riporta una confidenza dell’attore: “Ora cerco il vero amore”.

L’ultima uscita insieme risalirebbe alla fine di ottobre, durante una vacanza a Tenerife. Da quel momento, nessuna foto condivisa e un ulteriore indizio è arrivato quando la dj e artista di origini algerine ha deciso di chiudere il suo profilo social, rimuovendo ogni scatto con l’ex compagno.

La storia tra i due era stata ufficializzata il 23 giugno, con la prima apparizione pubblica all’Italian Global Series Festival di Rimini, dove avevano sfilato mano nella mano attirando l’attenzione dei media. Un legame che, almeno all’esterno, sembrava voler restare lontano dai riflettori.

In una recente intervista a Domenica In, Can Yaman aveva mantenuto un atteggiamento molto riservato, mostrando un’attenzione particolare ai progetti professionali e evitando accuratamente qualsiasi riferimento alla sua vita privata, da sempre difesa con discrezione.