Auto contromano sull'A28, poliziotto ferma anziano dopo 5 km di caos

Un’auto contromano sull’A28 per diversi chilometri nella nebbia. Un poliziotto riesce a intervenire all’ultimo istante, salendo a bordo del veicolo e fermando un anziano disorientato, evitando un possibile incidente.

Un tratto autostradale immerso nella nebbia, pochi minuti che potevano trasformarsi in tragedia. La sera del 27 gennaio, lungo l’A28, un uomo di oltre ottant’anni ha imboccato la carreggiata nel senso sbagliato, mettendo a rischio gli automobilisti in transito.

L’allarme è scattato intorno alle 22.45, mentre una pattuglia della Polstrada di Pordenone era impegnata in un controllo nei pressi della barriera di Portogruaro. Gli agenti hanno notato il veicolo invertire la marcia e dirigersi contromano verso Pordenone, entrando nella corsia sud.

Leggi anche: Milano, Finanziere ubriaco percorre 10 km contromano sull'A8: fermato e denunciato

La segnalazione è partita subito via radio, coinvolgendo anche la sala operativa e i gestori autostradali, che hanno attivato i pannelli luminosi per avvisare gli utenti. Le telecamere hanno seguito gli spostamenti dell’auto, che ha proseguito per chilometri nella corsia di sorpasso mentre altri conducenti riuscivano a evitarla per pochi metri.

Raggiunto il mezzo, gli agenti hanno tentato di fermarlo con sirene e lampeggianti, senza ottenere risposta. L’anziano, alla guida di una Opel Mokka, continuava a procedere a circa 90 chilometri orari, apparentemente incapace di comprendere la situazione.

Per ridurre il pericolo, la pattuglia ha anticipato il veicolo allo svincolo di Sesto al Reghena, bloccando il traffico in arrivo e posizionando l’auto di servizio tra le corsie. Un agente si è posto davanti al mezzo con segnali luminosi, mentre il collega fermava le auto in avvicinamento dalla corsia di emergenza.

Dopo circa cinque chilometri percorsi nel senso opposto, il conducente ha rallentato ma non si è fermato. A quel punto il capo pattuglia ha deciso di intervenire direttamente: ha aperto la portiera lato guida in movimento, è salito a bordo e ha preso il controllo dell’auto, spostando l’anziano sul sedile del passeggero.

Con una manovra rapida ha riportato il veicolo nella direzione corretta, fermandosi poi in sicurezza. Erano le 22.50 e l’emergenza si è chiusa in pochi minuti senza conseguenze per gli altri utenti della strada.

L’uomo, residente a Latisana e visibilmente confuso, è stato assistito dagli agenti, che gli hanno indicato il percorso giusto per rientrare a casa. Nei suoi confronti è stata contestata la violazione del Codice della strada, con sanzioni pesanti, tra cui la revoca della patente e il fermo del veicolo.