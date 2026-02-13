Gioca a basket con Smalls! NBA BOUNCE si aggiorna con il DLC GOAT: The Movie, disponibile da oggi

Gioca nei panni di uno degli animali più veloci e agguerriti di GOAT che trovi da oggi in campo e diventa una leggenda di Roarball!

Interpreta alcuni dei personaggi dei film di Sony Pictures Animation, tra cui Will the Goat, Jett la Pantera Nera e altri ? Mettiti in gioco sui campi ispirati al film, dove gli effetti del ghiaccio, del vento, del vulcano e della giungla influenzano movimento, tempismo e schiacciate

Prova due nuove modalità di gioco, The Climb e The Cage, che offrono sfide progressive e divertimento in stile party-game

Personalizza la tua esperienza con i tre vivaci colori di Roarball, nuove sneakers e nuovi obiettivi da

Outright Games, noto editore di intrattenimento interattivo per tutta la famiglia, è entusiasta di annunciare

oggi il lancio del DLC NBA BOUNCE – GOAT: The Movie, che trasporta il mondo del film di Sony Pictures Animation GOAT sul campo di NBA BOUNCE.

Prodotto dal quattro volte campione NBA Stephen Curry, insieme a Michelle Raimo Kouyate, Rodney Rothman, Adam Rosenberg ed Erick Peyton, GOAT racconta la storia di Will, una piccola capra con grandi sogni, che ha l’occasione cha capita una volta nella vita di entrare nel mondo dei professionisti e giocare a Roarball—uno sport misto, ad alto contatto e ad alta intensità, dominato dagli animali più veloci, agguerriti e grandi del mondo.

Sviluppato in collaborazione con Unfinished Pixel, il nuovo contenuto scaricabile è disponibile da oggi su PlayStation 4®, PlayStation 5®, Nintendo Switch™, Xbox One, Xbox Series X|S e Steam.

Migliora il tuo gioco con l’arrivo di GOAT in NBA BOUNCE! Scendi in campo nei panni di 8 dei personaggi più amati del film, tra cui Will the Goat, Lenny la Giraffa, Olivia lo Struzzo, Jett la Pantera Nera e altri, ciascuno con il proprio stile e talento unico.

Affronta le condizioni climatiche in continuo cambiamento sui nuovissimi campi ispirati al film, dove effetti di ghiaccio, vento, vulcano e giungla aggiungono sfide ed emozioni a ogni partita, interferendo con il movimento, il tempismo e le schiacciate.

L’azione si fa ancora più intensa grazie a due nuovissime modalità di gioco che offrono sfide inedite: The Climb, una modalità progressiva con difficoltà crescente, e The Cage, una modalità in stile party-game in cui i giocatori stabiliscono le proprie regole per arrivare alla vittoria.

Scegli tra tre vivaci colori di Roarball, scendi in campo con nuove sneakers e sblocca nuovi obiettivi mentre scali le classifiche e metti in mostra le tue abilità davanti agli spettatori, animali stilizzati, direttamente dal mondo di GOAT.

Progettato anche per i giocatori più giovani, NBA BOUNCE offre utili tutorial, controlli intuitivi e tre livelli di difficoltà, permettendo ai fan di tirare, palleggiare e schiacciare al proprio ritmo con sicurezza. Nessuno resta in panchina: fino a quattro giocatori possono partecipare all’azione in multiplayer locale, permettendo a tutta la famiglia di giocare insieme e creare ricordi indimenticabili sul campo.

“Siamo estremamente entusiasti di portare GOAT di Sony Pictures Animation nel mondo di NBA BOUNCE”, ha dichiarato Stephanie Malham, Managing Director di Outright Games. “Al centro di GOAT c’è il tema della fiducia in sé stessi e la dimostrazione che chiunque può affrontare le sfide, un concetto che si adatta perfettamente a tutta la famiglia e rispecchia lo spirito inclusivo di NBA BOUNCE.

Lavorare con il fantastico team dietro le quinte del film ci ha permesso di creare nuovi momenti di divertimento, sfide e trionfi, e non vediamo l’ora che giocatori di tutte le età scendano in campo, scoprano i loro nuovi personaggi preferiti e vedano con i propri occhi che chiunque può diventare una leggenda.”

Il DLC NBA BOUNCE – GOAT: The Movie è disponibile dal 13 febbraio 2026 su PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series X|S e Steam.