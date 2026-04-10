NBA Bounce Deluxe Edition disponibile con tutti i DLC e contenuti extra

NBA Bounce torna con una Deluxe Edition completa che include il gioco base e tutti i contenuti extra, tra cui il DLC GOAT The Movie con nuovi personaggi e modalità pensate per ampliare l’esperienza su console e PC.

Outright Games lancia la Deluxe Edition di NBA Bounce, una versione completa che riunisce il gioco originale e tutti i contenuti aggiuntivi pubblicati finora. Il pacchetto è già disponibile su PlayStation, Xbox, Nintendo Switch e PC, offrendo un’esperienza più ricca rispetto al titolo uscito nel settembre 2025.

Questa nuova edizione include sia il Retro Party Pack sia il DLC GOAT The Movie, ampliando il roster, le ambientazioni e le modalità di gioco. L’obiettivo è rendere il titolo ancora più accessibile e adatto a un pubblico ampio, mantenendo un approccio leggero e immediato tipico dei party game sportivi.

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Tra i contenuti del Retro Party Pack spiccano le divise storiche NBA, che richiamano squadre del passato come Seattle SuperSonics, New Jersey Nets e Vancouver Grizzlies. Non mancano elementi estetici in stile vintage, come palloni old-school, loghi retrò e scarpe classiche, insieme a modifiche di gameplay pensate per rendere le partite più imprevedibili.

Il DLC GOAT The Movie introduce invece personaggi ispirati al film d’animazione, tra cui Will la capra e Jett il leopardo nero, affiancati da nuovi campi con effetti ambientali particolari. Ghiaccio, vento e superfici instabili modificano ritmo e controllo, creando partite più dinamiche e variabili.

Oltre ai nuovi contenuti estetici, arrivano anche modalità aggiuntive come The Climb, che punta alla scalata delle classifiche, e The Cage, che permette di personalizzare le regole delle sfide. Completano l’offerta ulteriori opzioni di personalizzazione, nuove scarpe e obiettivi sbloccabili durante il gioco.