NBA Bounce debutta su Smart TV LG con modalità arcade e multiplayer fino a quattro giocatori

NBA Bounce arriva sugli Smart TV LG grazie a una collaborazione con Outright Games e Blacknut e porta il basket arcade su grande schermo con partite veloci, modalità multiplayer fino a quattro giocatori e tutte le squadre ufficiali NBA.

LG Electronics amplia la propria offerta dedicata al gaming introducendo NBA Bounce sugli Smart TV e sugli Smart Monitor dotati di webOS 6.0 o versioni successive. Il gioco è disponibile attraverso LG Gaming Portal e LG Apps ed è stato realizzato insieme all’editore Outright Games e al servizio di cloud gaming Blacknut.

Il titolo propone un’esperienza di basket dal ritmo rapido e spettacolare, pensata per essere accessibile a tutti. Si può giocare in solitaria oppure organizzare sfide locali con amici e familiari, fino a un massimo di quattro partecipanti, utilizzando un gamepad o uno smartphone compatibile come controller.

La struttura di gioco è semplice da apprendere e include tre livelli di difficoltà, oltre a un tutorial che guida i nuovi utenti nei primi passi. Il sistema punta su partite immediate e dinamiche, con meccaniche pensate per garantire divertimento anche a chi non ha esperienza con i videogiochi sportivi.

Grazie alla licenza ufficiale NBA, sono presenti tutte e 30 le squadre della lega americana. I giocatori possono modificare il proprio avatar scegliendo abiti e accessori, oppure scendere in campo impersonando le mascotte delle franchigie.

Tra le modalità disponibili figurano match veloci 3 contro 3, stagioni complete e tornei personalizzati. Spazio anche alla Modalità Party, che introduce varianti imprevedibili a ogni quarto, come palloni elettrificati o esplosivi che cambiano il ritmo della partita.

L’iniziativa rientra nella strategia di LG di rafforzare la propria piattaforma gaming, con l’obiettivo di offrire nuovi contenuti e funzioni direttamente sui dispositivi domestici senza bisogno di console dedicate.