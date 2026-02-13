Resident evil requiem in arrivo, cresce la caccia a giochi e oggetti da collezione

Il nuovo capitolo di Resident Evil arriva il 27 febbraio 2026. Cresce l’attesa tra i fan, mentre il mercato dell’usato registra un aumento di ricerche per titoli storici, edizioni rare e oggetti da collezione legati alla saga.

Il conto alla rovescia è iniziato: Resident Evil Requiem sarà disponibile dal 27 febbraio 2026, segnando un nuovo capitolo per una delle saghe horror più longeve del videogioco. L’annuncio ha spinto molti appassionati a tornare sui titoli del passato, tra nostalgia e voglia di riscoprire le origini della serie.

I preordini del nuovo episodio stanno registrando numeri elevati su tutte le principali piattaforme. Nel frattempo, cresce anche l’interesse verso i capitoli storici usciti tra la fine degli anni Novanta e i primi Duemila, che hanno costruito l’identità della saga.

Tra i più ricercati ci sono i primi tre titoli pubblicati su PlayStation: Resident Evil, Resident Evil 2 e Resident Evil 3: Nemesis. Un ritorno alle atmosfere di Raccoon City che molti fan considerano il modo migliore per prepararsi all’uscita del nuovo episodio.

Il mercato dell’usato online si conferma un punto di riferimento per chi cerca versioni originali o edizioni da collezione. Non mancano copie ancora sigillate dei capitoli classici e versioni speciali, come la Collector’s Edition del remake di Resident Evil 2 per PlayStation 4 in edizione giapponese.

Grande attenzione anche per Resident Evil 4, titolo chiave per la storia della serie e legato a uno dei protagonisti del nuovo capitolo, Leon Kennedy. Oltre alla versione originale, i collezionisti puntano alle edizioni limitate più recenti, tra cui la Collector’s Edition per PlayStation 5.

La saga ha attraversato diverse generazioni di console, lasciando il segno anche su piattaforme oggi molto richieste nel retrogaming, come il Nintendo GameCube. Tra i titoli più ricercati figurano anche Resident Evil Zero e Code: Veronica, episodi paralleli che ampliano la narrazione principale.

Non solo videogiochi. Attorno al marchio ruota un universo di oggetti da collezione che continua ad attirare appassionati. Le guide strategiche, un tempo strumenti utili per completare i giochi, sono oggi pezzi da esporre, come quella ufficiale di Resident Evil 4.

Tra gli articoli più particolari spiccano edizioni limitate e gadget ispirati al gioco, come il GameFlavor First Aid Drink Collector’s Box, che richiama gli iconici spray curativi della serie e rappresenta una rarità per i fan più attenti.

Con l’uscita di Resident Evil Requiem ormai vicina, cresce quindi la corsa a recuperare titoli e oggetti del passato, tra collezionismo e riscoperta di una saga che continua a rinnovarsi dopo trent’anni.