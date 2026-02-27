Resident Evil Requiem arriva oggi su console e PC con ritorno a Raccoon City

Resident Evil Requiem debutta oggi con un ritorno a Raccoon City dopo nuove misteriose morti. Capcom lancia il nono capitolo della saga introducendo due protagonisti e la possibilità di cambiare visuale durante il gioco.

È disponibile da oggi Resident Evil Requiem, nuovo episodio principale della serie survival horror di Capcom. Il gioco esce su PlayStation 5, Nintendo Switch 2, Xbox Series X|S e PC tramite Steam, Epic Games Store e GeForce NOW.

La storia riporta i giocatori a Raccoon City, trent’anni dopo il disastro che ha segnato l’universo della saga. Al centro ci sono due personaggi: Grace Ashcroft, analista dell’FBI, e Leon S. Kennedy, volto storico della serie. I due si trovano a indagare su una serie di morti sospette legate proprio al luogo dove la madre di Grace è stata uccisa.

Quando un agente sparisce in un hotel della zona, anche Leon viene coinvolto nell’operazione. Le loro indagini si intrecciano e li costringono a confrontarsi con eventi del passato che continuano a lasciare tracce nel presente.

Tra le novità principali c’è la possibilità di alternare liberamente la visuale tra prima e terza persona, una scelta che permette di adattare l’esperienza sia a chi cerca maggiore immersione sia a chi preferisce un’azione più diretta.

Il titolo è disponibile in due versioni: Standard e Deluxe. Quest’ultima include contenuti aggiuntivi come costumi, skin per armi, filtri grafici e oggetti extra. Il sistema di difficoltà propone diverse opzioni, dalla modalità più accessibile fino a quella classica con risorse limitate e salvataggi vincolati.

Accanto al lancio del gioco arrivano anche prodotti dedicati. Su Nintendo Switch 2 debutta un controller Pro a tema, mentre dal 30 luglio saranno disponibili gli amiibo dei protagonisti. Prevista anche una collaborazione con Porsche, che introduce una Cayenne Turbo GT personalizzata come veicolo di Leon.

Non mancano iniziative collaterali come orologi in edizione limitata realizzati con Hamilton e figure da collezione in scala dei due protagonisti. Le celebrazioni proseguiranno nel corso dell’anno con concerti orchestrali per il trentesimo anniversario della serie.

Infine, su Nintendo Switch 2 arrivano anche le versioni Gold di Resident Evil 7 e Village, incluse in un pacchetto che comprende anche il nuovo capitolo. Chi acquista il gioco su Epic Games Store riceverà inoltre contenuti esclusivi a tema per Fortnite.