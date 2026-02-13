GTA Online, nuova auto Grotti Itali Classic e bonus per Capodanno lunare e San Valentino

La nuova settimana di GTA Online porta una sportiva anni ’80, bonus su gare e missioni e ricompense legate al Capodanno lunare e a San Valentino, con sconti su veicoli e attività.

Arriva su GTA Online la Grotti Itali Classic, una sportiva ispirata agli anni ’80 ora disponibile su Legendary Motorsport. Il modello può essere personalizzato con il disturbatore di frequenze di missili nelle officine dell’Agenzia o della villa per gli abbonati GTA+.

Spazio agli eventi del Capodanno lunare con la gara stunt Senora Derby ambientata nel Grand Senora Desert. Per due settimane offre GTA$ e RP tripli, che diventano sestuplicati per chi ha GTA+. Le stesse ricompense si applicano alle altre gare stunt dedicate alla ricorrenza.

Accedendo al gioco entro il 4 marzo si ottiene la maglietta rossa Anno del cavallo. Nella città sono disponibili anche tatuaggi gratuiti a tema cavalli e maschere dedicate, riscattabili nei negozi e da Vespucci Movie Masks.

Tra le attività collezionabili, tornano gli Yuanbao: 36 oggetti nascosti per Los Santos che garantiscono GTA$ e RP, con un bonus finale per chi li completa tutti.

Le modalità Scia mortale e Scia mortale doppia tornano con ricompense triple fino al 18 febbraio. In sconto del 50% anche la moto Nagasaki Shotaro, acquistabile da Legendary Motorsport.

Nel colpo a Cayo Perico aumentano le probabilità di trovare il diamante rosa. Collegando l’account Rockstar Games a Discord si può ottenere anche un bonus di 500.000 GTA$.

Settimana vantaggiosa per dirigenti e CEO: missioni e incarichi garantiscono GTA$ e RP quadrupli, così come gli stipendi di associati e guardie del corpo. Gli uffici e le migliorie sono scontati del 40%.

Completando la sfida settimanale con 100.000 GTA$ guadagnati come associato o guardia del corpo si ottiene un ulteriore bonus e il veicolo Blazer San Valentino. Disponibile gratis anche la tuta di San Valentino per chi accede entro il 18 febbraio.

Nei night club si può trovare champagne gratis, mentre tornano abiti a tema San Valentino scontati al 50%. Le auto Albany Roosevelt e Roosevelt Valor possono essere equipaggiate con il disturbatore di missili.

Dal Furgone delle armi è possibile riscattare gratuitamente la mitragliatrice Gusenberg, affiancata da altre armi e accessori in rotazione.

Nello showroom Luxury Autos di Rockford Hills sono esposte versioni speciali della Albany Roosevelt e della Classique Broadway con livree dedicate a San Valentino.

Tra gli sconti della settimana figurano diversi veicoli al 30%, tra cui Dewbauchee Vagner, Pfister Neon, Coil Raiden e Grotti Cheetah Classic, oltre a uffici e potenziamenti al 40%.

Gli abbonati a GTA+ possono riscattare gratis la Dewbauchee Champion, ricevere verniciature Camaleonte rosa e ottenere bonus doppi su contratti, gare drift e stunt.